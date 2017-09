Pääkirjoitus

Suomen pitkäaikaisin kansanedustaja ei ole mikään pätkätyöläinen

Viikonvaihteessa

kansanedustaja Ilkka Kanervasta (kok, 69) tuli Suomen eduskunnassa pisimpään istunut parlamentaarikko. Hän on istunut kansanedustajana likimain 42 vuotta. Hän ohitti näin virka­iässä edesmenneen Johannes Virolaisen.Kanerva nousi eduskuntaan 27-vuotiaana vuonna 1975. Se oli aikaa, jolloin niin sanotut suuret ikäluokat valtasivat paikkansa politiikassa ja talouselämässä.Tämän vaalikauden lopussa Kanerva on toiminut parlamentaarikkona jo lähes 44 vuotta. Se on ennätys, jota ei nykymaailmassa ole helppo rikkoa. Ministe­rinäkin hän on ehtinyt toimia useaan ­otteeseen kolmella eri vuosikymmenellä.Entiseen aikaan Suomessa nähtiin ­muitakin pitkiä parlamentaarikon uria. Nykyisin kansanedustajat vaihtuvat tiu­hempaan tahtiin: edustaja saa tarpeekseen ja siirtyy joko yksityiselle sektorille tai järjestömaailmaan.Myös äänestäjien vaihtelunhalu on kasvanut: siirtymät puolueesta toiseen ovat olleet voimakkaita erityisesti nykyisen ja edellisen vaalikauden aikana.Suurelle yleisölle Kanerva on tullut tutuksi myös yksityiselämänsä käänteiden vuoksi. Mutta tuskin hän tyystin vailla poliittisia lahjoja olisi sinnitellyt eduskunnassa näihin päiviin asti.