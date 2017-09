Pääkirjoitus

Donald Trump keräsi huomion YK:ssa läsnäolollaan, rauhannobelisti Aung San Suu Kyi poissaolollaan

Yhdistyneiden kansakuntien

huippukokousviikkoa New Yorkissa hallitsee läsnäolollaan usein yksi osallistujista, ja tänä vuonna hän on Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump.Poikkeuksellisesti tunnelmaa hallitsee tällä kertaa myös yksi henkilö poissaolollaan, ja hän on Myanmarin hallitusta valtakunnanneuvoksen arvonimellä johtava Aung San Suu Kyi.Siinä missä Trump onnistui keräämään YK:ssa maanantaina yllätyspisteitä odottamattoman kohteliaasti esitetyillä uudistusvaatimuksillaan, Nobelin rauhanpalkinnon saanut Aung San Suu Kyi vuorostaan hukkasi merkittävän osan valtavasta kansainvälisestä arvovallastaan vaisulla reaktiollaan Myanmarissa syrjityn rohingya-vähemmistön vainoon.Aung San Suu Kyin viime hetken ilmoitus poisjäännistä YK-viikolta ei välttämättä ollut yksin hänen tekemänsä ratkaisu. Vuosikymmeniä Myanmaria eli Burmaa johtaneilla kenraaleilla on yhä paljon valtaa. He tuskin haluavat lisää julkisuutta kriisille, jossa yli 400 000 rohingyaa on paennut elokuun jälkeen naapurimaahan Bangladeshiin ja jota YK:n ihmisoikeusjohtaja kutsuu ”oppikirjatapaukseksi etnisestä puhdistuksesta”.Aung San Suu Kyin tuoreet vetoomukset väkivallan lopettamiseksi eivät poista sitä, että sekä hän että YK:n päämajaan kokoontunut kansainvälinen yhteisö ovat seuranneet vainotun muslimivähemmistön sortoa kovin toimettomina.Kriisissä molemmat osapuolet ovat käyttäneet väkivaltaa, mutta rohingya-väestöön kohdistuva voimankäyttö on ollut raakaa, eikä tämän yhteiskunnan marginaalissa elävän vähemmistön vaino ole uusi ilmiö.un samaan aikaan puhutaan hyvin juhlavasti YK:ssa käynnistettävästä uudistuksesta, rohingya-kansan hätä on yksi muistutus YK:n epäonnistumisista sen päätehtävässä, joka on ihmisten hyvinvoinnin edistäminen.Tällaisiin kriiseihin eivät YK:ssa käynnistyvät uudistushankkeet yksin tuo ratkaisua. YK on tunnetusti vain niin toimintakykyinen kuin sen jäsenmaat haluavat sen olevan. Esimerkiksi Myanmarin kohdalla valta- ja geopolitiikka ajavat ohi humanitaarisista näkökohdista.Maanantaina Trumpin isännöimässä huipputapaamisessa yli 120 maan tuen saaneita uudistushankkeita ei kannata kuitenkaan väheksyä. Maailmanjärjestö on kipeästi reformin tarpeessa. Mustasukkaisesti vartioidut kansalliset kiintiöpaikat YK-viroissa ja usein myös mateleva byrokratia mädättävät YK:ta sisältäpäin.On merkittävää, että Trump sitoutui Yhdysvaltojen presidenttinä YK-järjestelmän tukemiseen suoremmin kuin hän on tukenut esimerkiksi puolustusliitto Natoa. Säästöihin ja byrokratian karsimiseen tähtäävien uudistusten kannalta on tärkeää sekin, että uudella pääsihteerillä António Guterresilla on nyt jäsenmaiden vahva mandaatti hankkeelleen.Toisaalta nopeiden tulosten odottaminen olisi virhe, koska eri jäsenmaat tulkitsevat YK:n merkityksen itselleen hyvin eri tavoin.tiistaina YK-viikon puhemyllyn alkaessa huomio kääntyi takaisin kriiseihin. Aiheiden kärjessä on tänä vuonna Pohjois-Korean ydinaseohjelma.Trump voi odottaa nyt voimakasta tukea Pohjois-Korean painostamisessa. Hänen oma YK-lähettiläänsä Nikki Haley sanoi kuitenkin kokousviikon al­kaessa, että turvallisuusneuvoston tekemien pakotepäätösten lisäksi on enää hyvin ­vähän, mitä YK voi asiassa tehdä. YK:lla on taas edessään vaikeita aikoja.