Pääkirjoitus

Italia teki Libyassa diilin, jonka kaikki yksityiskohdat eivät ole tiedossa

Vielä kesällä siirtolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulo Väli­meren yli Libyasta Italiaan näytti hallitsemattomalta. Alkuvuoden aikana Italiaan oli rantautunut jo 90 000 ihmistä, pääosin huterilla afrikkalaisilla veneillä ja muilla aluksilla.



Italia sai EU:lta rahaa Libyan rannikkovartioston kouluttamiseen ja uusien alusten ostoon. Loppukesällä siirtolaisvirta Libyasta alkoikin tyrehtyä.



Italialla on Libyaan erityissuhde historian kautta. Italia valloitti maan vuonna 1911 ottomaaneilta ja hallitsi sitä toiseen maailmansotaan asti. Eurooppalaisista juuri italialaiset osannevatkin luovia maassa, joka on ­Muammar Gaddafin valtakauden jälkeen jakautunut kolmeen historiasta tuttuun alueeseen. Niiden ­etnisten ryhmien välisillä konflikteilla on vuosisataiset juuret.



Italian sisäministeri Marco Minniti sopi siirtolaisvirran tukkimisesta EU-rahoituksen turvin sekä Libyan sovintohallituksen että alueen heimopäälliköiden kanssa. Kaikki yksityiskohdat eivät ole tiedossa ja on epäilty, että rahaa olisi päätynyt myös asejoukkioille. EU myöntää, että osa keinoista on voinut olla kyseenalaisia. Tavoitteena oli lopettaa ­ihmisten hengenvaarallinen salakuljetus ja turvata Italian poliittinen vakaus.