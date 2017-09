Pääkirjoitus

Metro valmistuu ennen voimalaa

Kumpi

Aikataulujen

Sekä

Monimutkainen

on aiemmin valmis: länsimetro vai Olkiluodon kolmas ydinvoimala?Länsimetro vie tiukan kisan voiton, jos uskoo rakennuttajan omaa ilmoitusta. Espoolaiset pääsisivät metron kyytiin jo tämän vuoden puolella.Olkiluodon voimalan omistava Teollisuuden voima TVO taas odottaa saavansa laitokselleen käyttöluvan ensi vuoden alussa. Säännöllisen sähkötuotannon vaihe alkaisi vuoden 2018 lopussa.Maanantaina kuultiin arvioita myös Fennovoiman voimalan aikataulusta. Yhtiö odottaa saavansa laitokselleen rakentamisluvan vuonna 2019.venyminen luo väärän mielikuvan, että suuret rakennushankkeet alkavat vaikuttaa vasta valmistumisensa jäl­keen. Hankkeet ovat kuitenkin olleet osa monia päätöksiä jo pitkään.Metron laajentaminen on näkynyt kaavoituksessa, rakennushankkeissa, asuntokaupassa ja yritysten sijoittumisvalinnoissa.Kahden ydinvoimalan todennäköinen valmistuminen on heijastunut jo pitkään sähkömarkkinoihin. Mahdollisia investointeja suunnittelevat ovat joutuneet ottamaan huomioon ydinvoimakapasiteetin huomattavan kasvun.Jo parin vuoden kuluttua sähkön tuotannosta, tuonnista ja viennistä kertovat tilastot näyttävät toisenlaisilta kuin nyt.metron että ydinvoimalan rakentaminen on tullut koko ajan monimutkaisemmaksi turvamääräysten kiristyessä.Syyn vierittäminen viranomaisten niskaan ei silti selitä kaikkea. Kyse on myös kokemuksesta ja osaamisesta.TVO:lla on kokemusta kahden ydinvoimalan pyörittämisestä, mutta edellisen kerran yhtiö otti uuden voimalan käyttöön 1980-luvun alussa. Länsimaihin ei rakennettu uusia voimaloita 1980-lu­vun lopun jälkeen ennen Olkiluoto 3:a.Fennovoimalla ei ole kokemusta voimalan käyttämisestä eikä käynnistämisestä, joten se on vielä enemmän riippuvainen Rosatomista, joka on sekä laitostoimittaja että vähemmistöosakas.Vuosaaren metro valmistui noin kaksikymmentä vuotta sitten. Metrorakentamisen perinne oli jo hiipumassa, kun Länsimetro Oy aloitti pienellä ja alihankkijoista riippuvaisella organisaatiolla.maailma on selitys monen projektin nihkeään etenemiseen.Suomalaisten pitäisi tulevaisuudessa kuitenkin menestyä juuri hankalissa hankkeissa. Kovan kilpailun takia täällä ei kannata tehdä yksinkertaisia asioita.