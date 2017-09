Pääkirjoitus

Ydinasesopimus ei kaada puolustusyhteistyötä

Ydinaseet

Ruotsissa

Olisiko

Sopimuksen

Ruotsin

kieltävä sopimus avautuu allekirjoituksille tänään 20. syyskuuta. Osaa sopimuksen hyväksyneistä 122 valtiosta näyttää nyt kylmäävän.Suomen kannalta on mielenkiintoista, ettei Ruotsi taida olla ainakaan ensimmäisten joukossa alle­kirjoittamassa sopimusta. Keskustelussa on noussut esiin, että alle­kirjoittaminen aiheuttaisi ongelmia Ruotsin Nato-suhteille ja puolustusyhteistyölle Yhdysvaltojen kanssa. On nähty, että allekirjoitus veisi Ruotsin eri tielle kuin Suomen, mikä uhkaa vaikeuttaa maiden puolustusyhteistyötä ja lupauksia samantahtisuudesta Nato-suhteissa.Suomi ei ole osallistunut neuvotteluihin sopimuksen sisällöstä vaan on ydinasevaltioiden tavoin pitänyt sopimusta ongel­mallisena, epä­realistisena ja ydinsulkusopimusta haittaavana. Joi­denkin mukaan allekirjoitus tarkoittaisi Suomelle Nato-optiosta luopumista.Ruotsi oli neuvotteluissa mukana muttei ollut täysin tyytyväinen lopputulokseen. Yhdysvallat näki tilaisuuden vaikuttaa Ruotsin politiikkaan: lehtitietojen mukaan puolustusministeri James Mattis kirjoitti ruotsalaiskollegalleen, että allekirjoitus merkitsisi puolustusteollisen yhteistyön loppua ja sillä olisi vaikutusta Ruotsin Nato-suhteeseen, jopa maan jäsenyystoiveisiin.sopimuksesta on keskusteltu kipakkaan sävyyn. Sopimusta kannattavaa ulkoministeri Margot Wallströmiä on kutsuttu naiiviksi. On puhuttu turvallisuuden vaarantavasta ydinaseettomuushaaveilusta ja nähty Ruotsin jäävän kannassaan yksin Itämeren alueella.Kahden- ja monenkeskistä puolustusyhteistyötä pidetään Ruotsissa entistä tärkeämpänä maan turvallisuudelle. Keskustelua monimutkaistaa nyt se, että ydinase­vastaisuus näyttää liittyvän Nato-vastaisuuteen, mikä taas vetää puoleensa Venäjä-myönteisiä – vaikka Venäjä on sopimusta vastaan.Niinpä Ruotsissa otetaan aikalisä: puolustusministeri Peter Hult­qvistin mukaan nyt tarvitaan arvio sopimuksen seurauksista.allekirjoituksella todella keskustelussa esillä olleita seurauksia? Puolustusteollisen yhteistyön väheneminen Ruotsin ja Yhdysvaltojen välillä olisi rahallakin mitattavissa oleva selvä menetys. Toisaalta tappiot olisivat molemminpuoliset.Nato-yhteys on jo monimutkaisempi kysymys. Naton on tärkeää osoittaa sisäistä yhtenäisyyttä. Siihen kuuluu jäsenten tuki Naton ydinasedoktriinille – myös se, että maat sallivat ydinaseiden sijoitta­misen alueilleen. Tämä kielletään uudessa sopimuksessa. Toisaalta osa Naton jäsenmaista on neuvo­tellut ­itselleen poikkeuksen.Suomi ja Ruotsi ovat myös mahdollisten tulevien Nato-jäsenten priimuksia. Jos ja kun Nato tarvitsee uusia jäseniä, sen on vaikea löytää parempia ehdokkaita. Ruotsin ja Suomen vaikutusvalta Natossa on kasvanut, kun Itämeren alueesta on tullut Natolle entistä tärkeämpi. ­Naton kannalta olisi huono ratkaisu päästää maista irti.Periaatteessa ydinasesopimuksen allekirjoittamisella voisi olla vaikutusta Itä­meren turvallisuuteen: jos ydinasevaltioiden alusten liikkumista ­sopijavaltioiden merialueella olisi rajoitettu, Baltian maiden puolustussuunnitelmat olisivat voineet olla vaarassa. Sopimus ei kuitenkaan kiellä ydinaseiden kauttakulkua.mahdollinen vaikutus Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöhön on erityisen mielenkiintoinen osa keskustelua. Se osoittaa, ­että nyt on tosi kyseessä: otetaan esiin se kortti, jonka oletetaan tepsivän kaikkiin. Jos toimiva ja suosittu yhteistyö on uhattuna, allekirjoituksesta on kyllä luovuttava.Olisi kuitenkin yllätys, jos yhteistyö kariutuisi allekirjoitukseen. Silloinhan yhteistyön perusta ja edellytykset olisivat jossain muualla kuin maiden omissa eduissa.selvitys seurauksista on osin ruotsalaista konsensuksen rakentamista. Jos selvitys tehdään huolellisesti, se lisää ymmärrystä ­alueellisten ja globaalien turvallisuuskysymysten vuorovaikutuksesta ja on hyödyksi myös Suomelle.Kun Ruotsi lopulta allekirjoittaa ydinaseiden kieltosopimuksen, seuraukset tuskin ovat dramaattiset. ­Allekirjoittajana Ruotsilla on hyvät edellytykset vaikuttaa sopimuksen pohjalta tehtäviin tuleviin päätöksiin. Tiiviit yhteydet Ruotsiin ovat sitten taas eduksi Suomelle, jolla ei ole samaa vaikutusmahdollisuutta.