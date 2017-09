Pääkirjoitus

Rahahanojen ylivartijat vaihtuvat Atlantin molemmilla puolilla

Uusien päättäjien

rahapolitiikan jättiläisen ylin päättäjäkööri menee lähivuosina uusiksi. Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) ja Euroopan keskuspankin (EKP) pääjohtajat vaihtuvat. Fedin pääjohtajan Janet Yel­lenin kausi päättyy tammikuussa, EKP:n Mario Draghi jatkaa vuoden 2019 lokakuuhun. Myös pankkien neuvostoissa on kiertoa.Sekä Yellenin että Draghin seuraajien valinta poikkeaa yhteiskunnallisen ympäristönsä puolesta aiemmista valinnoista.Esimerkiksi käy Fedin johtajan tehtävä. Yhdysvaltain presidentiksi valittu Donald Trump kertoi jo ennen valintaansa, että Yel­lenin kannattaisi lähteä pois vaikka ennenaikaisesti. Trump ei ollut mieltynyt Yellenin johtamaan rahapolitiikkaan. Trumpin mukaan Yellen ajoi Barack Obaman politiikkaa. Yellen vastasi, että hän ei ota käskyä vastaan, koska hänen toimikautensa on kesken.Yellenin seuraajan nimitys kuuluu Trumpille. Jos Trump haluaa tapansa mukaan ajaa tärkeisiin tehtäviin – kuten tähän – luottohenkilöitään, amerikkalainen demo­kratia ja instituutioiden valtarajat ovat taas koetteilla. Vaikka maan keskuspankki osallistuu Euroopan keskuspankkia avoimemmin reaalitalouden edistämiseen, Yhdys­valtojen keskuspankin itsenäisyyttä on pyritty varjelemaan tiukasti. Trumpin ja uuden pääjohtajan personaaliunioni söisi tätä raja-aitaa matalammaksi.Trumpilta vaatisi valtiomiesmäisyyttä tunnustaa, että Yellen on pärjännyt tehtä­vässään erinomaisesti ja että Yellenille voisi tarjota uutta nelivuotiskautta ­Fedin johdossa. Keskuspankin panos Yhdysvaltain työmarkkinoiden hyväksi ja inflaation hallinnassa on ollut Yellenin kaudella erinomainen.Vanhan tavan mukaan Fedin pääjohtaja kuulee loppukesällä, kaipaako presidentti yhä ­hänen palveluksiaan. Trump ei ole kertonut Yellenille mitään – mikä voi kertoa siitäkin, että Trumpin hallinto on sekaisin.anottiinpa EKP:n itsenäisyydestä mitä ­tahansa, ensimmäiset tunnustelut pää­johtajan paikan täytöstä tehdään Pariisissa ja Berliinissä. Saksalaisilla on jo monia näkyviä rahapolitiikkaan liittyviä johtopaikkoja, joten pääjohtajan tehtävä ehkä menee ohi. Saksan keskuspankin pääjohtaja, EKP:n neuvoston jäsen Jens Weidmann on vaatinut ­viime ajat rahapolitiikan tiukennusta vastoin jäsenmaiden enemmistön tahtoa, mikä vienee hänen mahdollisuutensa.Ranskalla on jo ollut EKP:n pääjohtajan paikka. Italialle Saksa ei sitä suone – Draghi ohitti omalla pätevyydellään ne epäilyt, joita Saksalla oli Italian talouskykyjä kohtaan. Jos kolmikko ei löydä yksimielisyyttä, Suomen kaltaisella luotetulla euromaalla on mahdollisuuksia. EKP:n neuvoston jäsen, Suomen Pankin pääjohtajan tehtävästä ensi vuonna eläköityvä Erkki Liikanen ja Suomen Pankin johtokunnan jäsen Olli Rehn saattaisivat käydä.tehtäväksi jää jatkaa sitä kevyen rahapolitiikan normalisointia, ­joka Yhdysvalloissa on jo alkanut ja joka alkaa pian Euroopassa. Työssään pääjohtajat kohtaavat kritiikkiä – rahahanojen tiukennus johtaa seurauksiin reaalitaloudessa, jossain on aina vaalit, eikä populismi ole kuollut.Vaikka rahapolitiikka ei olekaan yhtä poliittista kuin talouspolitiikka yleensä, uudet päättäjät tulevat tehtäviin, jotka kytkeytyvät kansalaisten ja päättäjien mielissä aiempaa tiukemmin yleisiin talouspolitiikan tavoitteisiin. Yksi syy on se, että keskuspankit tulivat itse kriiseissä pelastamaan reaalitaloutta. Pakitus tästä roolista ei ole helppoa. Saksa ja Ranska ovat jo pitkään yrittäneet saada keskuspankkia lyhyempään liekaan. Tämän paineen vastustaminen on toinen tärkeä EKP:n ylimmän johdon tehtävä.