Tiedon määrä ei ratkaise, jos sitä ei haluta käyttää

haluaa moittia päätöstä rakentaa Helsinkiin uusi taloustutkimuksen yksikkö, asiaa voi tehdä tikusta. Että voiko heti touhua aloitettaessa olla ”huippuyksikkö”, ja onko rahoitusmalli ihan kestävä, kun julkiselle rahalle aletaan nyt etsiä jatketta yksityisiltä ihmisiltä ja yrityksiltä. Rahoituksen osalta ratkaisu on vasta pilke silmäkulmassa.Viime vuosina tutkimuksen ja koulutuksen rahoja on leikattu. Silti juuri ­nämä elämänalueet ovat niitä, joihin ­pitäisi investoida, jos Suomeen haluaa rakentaa parempaa tulevaisuutta.Talouskasvun toinen elementti eli työvoimapanos ei kasva. Elintason vartijan tehtävä jää toiselle kivijalalle, tuottavuuden kasvulle. Tuottavuutta ei käsketä kasvuun – sitä pitää maanitella investoimalla monipuoliseen tutkimukseen.Tähän isoon kuvaan aseteltuna päätös taloustutkimuksen yksikön perustami­sesta on hyvä. Ongelmallisin kohta on kuitenkin tiedon hyödyntäminen reaalimaailmassa. Viime hallitukset eivät ole tulleet tunnetuiksi siitä, että ne kuuntelisivat hyviä asiantuntijoiden neuvoja – edes tuottavuuden kasvattamisesta.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) perus­teli päätöstä kertomalla, että talous­tieteelliselle osaamiselle on kasvavaa ­kysyntää politiikkatoimien suunnittelussa ja vaikutusarvioinnissa. ”Olen huomannut, miten tärkeää tutkimukseen ­perustuva tieto on”, Sipilä sanoi tiistaina.Politiikan ei kuulukaan sitoutua tutkijoiden ja virkamiesten valintoihin, mutta välillä politiikan valinnat todistavat Sipilän huomion ontoksi.simerkiksi verotuksen uudistamisesta on tullut eturivin osaajilta ja virkamiehiltä tutkimukseen perustuvaa tietoa. Raportit on pantu hyllylle tai niistä on poimittu kohtia epäloogisesti. Sote- ja maakuntauudistuksien talousvaikutuksistakin saisi varmaan puristettua lisää tutkittua tietoa, mutta muuttaisiko se mitään hallituksen linjauksissa?Viime vuonna talouspolitiikan arviointineuvosto ihmetteli muutamia Sipilän hallituksen talouspoliittisia laskelmia. Neuvoston mukaan kilpailukykysopimuksen työllisyysvaikutuksia oli laskettu luovasti, jotta jo valittu linja saisi jälkikäteen perustelunsa.