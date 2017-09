Pääkirjoitus

Poliittinen valta on jatkuvassa liikkeessä

Maanantaina

Vuosituhannen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Samalla

Poliittiset

Tämä

ilmestyi kolmen politiikan tutkijan koostama tutkimusraportti poliittisen vallan siirtymistä 40 viime vuoden aikana, nimellä Poliittinen valta Suomessa.Suuret ulkoiset muutokset lyhyesti: Neuvostoliitto hajosi, Suomi kääntyi länteen ja EU:n jäseneksi.Sisäisistä muutoksista tärkeimpiä on ollut presidentin vallan oleellinen väheneminen Urho Kekkosen jälkeen. Mauno Koivistolla oli presidenttinä vahvat valtaoikeudet, mutta hän aloitti presidentin vallan määrätietoisen karsimisen – ei tosin vielä itseltään vaan seuraajiltaan.vaihteessa tuli voimaan uusi perustuslaki, jossa presidentin valtaa vietiin oikein kunnolla eduskunnan ja sen luottamusta nauttivan hallituksen suuntaan.Tällä vuosituhannella Suomi on siirtynyt presidenttivaltaisesta – tai tutkijoiden kielenkäytössä ”puoli­presidentillisestä” – parlamentarismista normaaliin enemmistöparlamentarismiin.Valta on siirtynyt sinne, minne se kuuluukin: kansan keskuudestaan valitsemille edustajille. Hallituksen ei enää tarvitse nauttia presidentin vaan eduskunnan enemmistön luottamusta.valta on siirtynyt puoluetoimistoista eduskuntaryhmiin. Puolueista on tullut vaaliorganisaa­tioita, joiden tehtävänä on pyrkiä maksimoimaan puolueen kannatus kulloisissakin vaaleissa.Politiikan suuret linjaukset tehdään eduskuntaryhmiä ja hallituspuolueita vielä pienemmässä piirissä eli hallitusryhmissä ja hallituspuolueiden johtajien keskinäisissä kokouksissa.Nykyisin kotimaan politiikan vahvin henkilö on pääministeri, tällä haavaa Juha Sipilä (kesk).Samalla kun puolueiden jäsenmäärä on supistunut huomattavasti, puolueiden jäsenten valta on muuttunut äänestäjien vallaksi. Taka­vuosina niin tärkeät periaateohjelmat saavat joustaa, jos ne uhkaavat puolueen pääsyä hallitukseen.Äänestäjät voivat keikauttaa eduskunnan valtasuhteita merkittävästi lyhyessäkin ajassa, kuten parina viime vaalikautena on huomattu. Perussuomalaisille on käynyt samoin kuin sen edeltäjänä pidetylle Smp:lle: nopea nousu päättyi hajoamiseen.Perussuomalaisten hajoamisen seurauksena Suomen poliittiselle kartalle syntyi uusi ja näkyvä jyrkän maahanmuuttovastainen puolue. Hallituksessa sitä tuskin koskaan nähdään.mannerlaatat ovat edelleen liikkeessä. Vasemmistopuolueiden kannatus on kutistunut tasaisesti viimeistään vuodesta 1995 lähtien. Silloin Sdp:n kannatus oli yksin suurempi kuin Sdp:n ja vasemmistoliiton kannatus yhteensä viime eduskuntavaaleissa.Kokoomuslaisen ajatuspaja Toivon tuoreen selvityksen mukaan suurten kaupunkien suosituin puolue on kokoomus, mutta vihreät on kakkonen ennen demareita.Vallitsevat megatrendit eli kaupungistuminen, arvomaailman liberalisoituminen ja yksilöllisyyden korostuminen viittaavat siihen, että kokoomuksen ja vihreiden suosio jatkuu vastakin. Myös äänestämässä käyvien ikärakenne suosii kokoomusta ja vihreitä.ei ole referaatti tutkimusraportista. Palaan siihen vielä monta kertaa. Raportti toimi sytykkeenä ja muistiapuna omille muistoilleni politiikan toimittajana. Oma aikuishistoriani nimittäin osuu samoihin vuosiin kuin tutkimuksessa.Kiinnostukseni kotimaan politiikkaan heräsi vuonna 1981, kun pääministeri Koivisto asettui kaikkien yllätykseksi vastustamaan presidentti Kekkosen tahtoa.Saman vuoden lokakuussa – Kekkosen lopullisen sairausloman aikoihin – ilmestyi salanimellä Lauantaiseura kirjoitettu, ehkä hivenen ronski kirja Tamminiemen pesän­jakajat. Kirja avasi politiikkaan aivan uuden, elävän maailman.Sittemmin selvisi, että kirjan takana oli Helsingin Sanomien silloinen politiikan toimitus.Seuraavana vuonna, vuonna 1982, järjestettiin presidentinvaalit Kekkosen pitkän kauden jälkeen. Se oli ensimmäinen kerta, kun pääsin äänestämään.Erikoistuminen politiikan toimittajaksi alkoi kesällä 1987 – Helsingin Sanomissa. Sen kesän jälkeen olen toisinaan siteerannut Sinuhe egyptiläistä: Ken kerran on Niilin vettä maistanut, ei voi enää muulla vedellä janoaan sammuttaa.