Pääkirjoitus

Ymmärrän, miksi presidentti Trumpia ketuttaa

Yhdysvaltain

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Entäs

Kaikki

presidentti Donald Trump on profiloitunut suomalaisesta näkökulmasta ikävillä asioilla, kuten ajamalla leikkauksia terveydenhuoltoon ja rikkaiden verotukseen. Asiat eivät ole oikein edenneet, mistä presidentti on kovasti ärsyyntynyt.Kun Yhdysvaltain valtionhallinnon lukuja tutkii tarkemmin, ymmärrän, miksi Trumpia ketuttaa. Edustaahan hän republikaanipuoluetta, jonka yksi pää­tavoite on kevyt ja halpa keskushallinto. Siitä ollaan Yhdysvalloissa kaukana.Katsotaan vaikka terveydenhuoltoa. On yleisesti tiedossa, että Yhdysvaltain terveydenhuoltojärjestelmä on maailman kallein, mutta tulokset ovat siitä huolimatta keskimäärin kehnoja.Yhtä yleisesti ei ole tiedossa, että ­Yhdysvallat käyttää jopa julkista rahaa terveydenhuoltoon huomattavasti enemmän kuin useimmat EU-maat.Summa oli viime vuonna 4 860 dollaria eli 4 084 euroa henkeä kohti, kun Suomessa julkinen terveydenhuolto­meno henkeä kohden oli 2 726 euroa. Yksityistä rahaa amerikkalaiset käyttävät lisäksi vielä toisen mokoman.sitten eläkkeet? Luulin, että amerikkalaisten eläkkeet ovat lähinnä työnantajien ja ammattiliittojen vapaaehtoisten eläkejärjestelmien varassa. Eivät ole.Maassa on kattava pakollinen työeläkejärjestelmä, social security, johon työntekijä ja työnantaja maksavat eläkemaksua puoliksi 12,4 prosenttia suhteessa palkkaan.Järjestelmästä maksetaan ansioihin sidotun työeläkkeen lisäksi työkyvyttömyys- ja leskeneläkettä. Puolison tuloihin sidottua pientä eläkettä saa myös se puoliso, joka ei ole käynyt töissä.Yli 65-vuotiaista amerikkalaisista 90 prosenttia saa tätä julkista eläkettä. Keskimääräinen summa on 1 300 dol­laria kuukaudessa – täyden työuran tehneillä huomattavasti enemmän.Trumpin vaalitaistelun yksi suurista lupauksista oli, ettei valtiollista social security -järjestelmää leikata. Se oli iso ja varsin epärepublikaanimainen lupaus.tämä maksaa. OECD:n tilastojen mukaan kaikki palkkaan kohdistuvat veroluonteiset maksut ovat Yhdysval­loissa yhteensä 36,5 prosenttia suhteessa työvoimakustannuksiin.Se on toki vähän verrattuna Suomen 54,4 prosenttiin. Mutta on se aika paljon verrattuna siihen, kuinka paljon amerikkalainen työntekijä ja työnantaja joutuvat tämän lisäksi käyttämään muodollisesti vapaaehtoista rahaa terveydenhuoltoon, eläkemaksuihin ja koulutukseen.