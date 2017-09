Pääkirjoitus

YK:n arvoja pitää puolustaa yhdessä, ja siksi niistä pitää myös puhua ääneen

viikon mittainen kansallisten puheenvuorojen maraton hiipuu YK:ssa ensi viikon maanantaina. Viimeisinä yleiskokouksen tyhjen­tyneessä salissa puhuvat muutamat ministerit ja suurlähettiläät. ­Valtionpäämiehet ovat jo poistuneet paikalta.Huippukokousvaiheen jälkeen YK-järjestelmän arki jatkuu ­hyvin samanlaisena kuin ennenkin. Nyt käynnistynyt 72. yleis­kokous käy läpi pitkää asialistaansa, kunnes seuraava yleiskokous alkaa vuoden kuluttua. Lukemattomat komiteat istuvat ja kymmenet YK:n erityisjärjestöt ja rahastot jatkavat työtään.Yleensä tätä amebamaista kansainvälisen yhteistyön massaa seurataan ulko­puolelta vieroksuen, mutta nyt sitä katsotaan myös helpottuneena. Järjestelmä on yhä pystyssä, vaikka Donald Trump tuli YK:n päämajaan ensivierailulleen presidenttinä ja piti kiivastelevan puheen nationalismista ja Pohjois-Korean tuhoamisesta.Yksi oleellinen piirre Trumpin tiistaina pitämässä puheessa oli se, että hän arvosteli Yhdistyneitä kansakuntia aika vähän. Sen sijaan hän piti järjestöä ­hyvänä sijoituksena Yhdysvalloille, mikäli se tuottaa Yhdysvaltojen kannalta tulosta.Trumpin hallituksen sisäisissä kamppailuissa YK-lähettiläs Nikki Haley on saanut ­ilmeisesti presidentin vakuuttumaan, että YK:sta on Yhdysvalloille hyötyä. Näyttönä siitä on kaksi tur­vallisuusneuvoston yksimielistä päätöslauselmaa pakotteista Pohjois-Koreaa vastaan.Tuen ehdollistaminen YK:n pääsihteerin vetämän säästö- ja uudistuskampanjan toteutumiseen ei ole ongelma. Suuri enemmistö jäsenmaista kannattaa uudistushanketta. Ne maat, jotka keskittyvät suojaamaan kiintiövirkoja tai muita saavutettuja etujaan, laskevat sen varaan, että aiempien uudistusten ­tavoin tämäkin yritys lopulta vesittyy.n tärkeää, ettei Trumpin hallitus kyseenalaista YK:n olemassaolon merki­tystä. ­Yhdysvallat on mahdollisten leikkausten jälkeenkin järjestelmän ­ylivoimaisesti suurin rahoittaja ja ainakin tähän asti välttämätön toimija useissa kansainvälisissä hankkeissa.Kaikki ei kuitenkaan ole nyt hyvin.Yhdysvaltojen tuki YK:lle on hauraalla pohjalla. Tuki on väistynyt, kun edessä on ollut Trumpin konservatiivisille kannattajille tärkeitä teemoja. Trump ei puhu ilmastonmuutoksesta, eikä Yhdysvallat rahoita sukupuoliterveyteen liittyviä hankkeita. Syynä on sisäpolitiikka.Trumpin YK-puheessa oli monia ongelmallisia kohtia, ja ongelmallisia olivat myös useiden muiden maiden johtajien alistuneen oloiset reaktiot Trumpin sanomaan.Trump korosti yhä uudelleen ”vahvoja suvereeneja valtioita” ja niiden ”suurta jälleenheräämistä” mutta ei puhunut yhteisistä arvoista ja peri­aatteista. Hän ylisti nationalismia, joka aiheutti Euroopassa kaksi maailmansotaa.hteisiä vapauden ja tasa-arvon periaatteita rikotaan ja pilkataan paljon, mutta ne ovat YK-järjestelmän perusta. Niitä korosti monien länsimaiden johtajien joukossa puheenvuorossaan myös presidentti Sauli Niinistö, ja se oli tärkeää.Niinistö pidättyi kuitenkin useiden muiden tavoin haastamasta Trumpin ­puheita suoraan. Hän painotti arvioissaan Trumpin puheiden vähemmän kärjekkäitä kohtia. Varovaisuus voi olla viisasta, koska Trumpin kanssa pitää asioida toistekin.Muiden maiden johtajilta tarvitaan nyt kuitenkin voimakkaita yhteisiä kantoja, jotka antavat vaihtoehdon Trumpin tarjoamalle yksinkertaiselle maailmankuvalle. Sellaisia ei kuultu riittävästi YK:n tämänvuotisen yleiskokouksen johtajaviikolla.