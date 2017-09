Pääkirjoitus

Sinivalkoisen pääoman uudelleen järjestäytyminen sai viimeisen silauksen OP-ryhmän pääjohtajan nimityksestä

Ilmarisen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

P

toimitusjohtajan Timo ­Ritakallion valinta OP-ryhmän pääjohtajaksi on merkittävä talous­uutinen. OP-ryhmä näkyy ihmisten arjessa, ja sen väistyvä pääjohtaja Reijo Karhinen on ollut näkyvä ­yhteiskunnallinen keskustelija.Nimitys on samalla viimeinen silaus OP-ryhmän ympärille syntyneelle uudelle sinivalkoisen pääoman linnakkeelle.Ennen 1990-luvun pankkikriisiä eläkeyhtiö Ilmarinen kuului KOP-vetoiseen sinivalkoiseen pääomaryhmään. Vielä Ritakallion edeltäjä Ilmarisessa, Harri Sailas, oli taustaltaan KOP:n pankinjohtajia.Ritakallio sen sijaan tuli Ilmarisen johtopaikoille OP-ryhmästä pian sen jälkeen, kun Ilmarinen oli vuonna 2005 myynyt vakuutusyhtiö Pohjolan osakkeet osuuspankeille. Kauppa synnytti uuden yhteenliittymän, jossa aiemmin osuus­toimintaleiriin laskettu pankki hallitsikin sinivalkoisen pääoman ytimiä.Nyt kuvio täydentyi, kun Ritakallio ­palasi OP-ryhmän johtoon.Sukupolven aikana sinivalkoinen pää­omaleiri järjestäytyi uudestaan siten, ­että lyhenne KOP korvattiin kirjaimilla OP. KOP itse katosi suurten liikepankkien fuusiossa osaksi Meritaa ja myöhemmin Nordeaa. Perintö päätyi aiemmin Yhdyspankin johtamaan finanssileiriin, joka on käynyt läpi monta muodonmuutosta.Leiriin kuuluvat pankkikonserni Nordea, sen suurin omistaja vakuutus­kon­serni Sampo sekä Sammon merkittäviin omistajiin kuuluva eläkeyhtiö Varma.Vaikka leiri on pankki- ja vakuutus­toimijana pohjoismainen, sen suomalainen leima vahvistuu Nordean siirtäessä pääkonttorinsa Suomeen.unapääoman luultiin jo kadonneen, mutta sekin on yhä olemassa. Osuuskunta Tradeka onnistui myymään vähittäiskauppansa, ja nyt sen tytäryhtiö Restel on irtautumassa myös hotellibisneksestä.Omistajaosuuskunnaksi itseään kutsuva Tradeka hakee nykyisin kasvua amerikkalaisten pikaruokaketjujen avulla. Restelin liiketoimintaa ovat suomalaiset Burger Kingit ja pian myös Taco Bellit.Näin saadut tuotot hyödyttävät Tradeka-säätiön kautta ”edistysmielisen osuustoimintaliikkeen perinteestä kumpuavaa yhteiskunnallista ja yleishyödyllistä toimintaa”.