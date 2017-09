Pääkirjoitus

Edessä olevien korkeampien korkojen kanssa elämistä voi jo harjoitella

Talousosaaminen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

tuntuu olevan osalta nuorista hukassa. Pika­vippejä lyhennetään pikavipeillä. Monen vuoden matalien asuntolainakorkojen aikana asuntomarkkinoille on tullut suuri joukko nuoria asunnon ostajia.Nordean teettämän selvityksen mukaan joka neljäs asuntolainaa ottaneista ei tiennyt korkoprosenttiaan. Erityisen hatarat tiedot lainoista oli nuorilla.Ruotsalainen päivälehti Svenska Dag­bladet testasi (19.9.) nuorten talous­taitoja. Lehti pyysi paria asuntolainaa ­ottaneiden nuorten kotitaloutta elämään ­viikon verran maailmassa, jossa asuntolainojen korot ovat viisi prosenttia. Testiin osallistuneilla ne olivat oikeasti noin 1,5 prosenttia.Testi oli lyhyt mutta silti herätys siihen osallistuneille. Ruokakaupassa piti olla säästäväinen, eikä säästöjä jäänytkään. Asunnon rahoittamiseksi olisi tarvittu ­lisätyö, tai sitten asunto olisi pitänyt myydä ja muuttaa halvempaan.Ehkä taloudenpitoa oppii kokemuksen kautta. Kasvavista koroista on kokemusta vain vanhemmilla ikäluokilla. Ruotsalaista testiä kannattaa kokeilla ­kotona – se ei tee pahaa tasaerälainalaisillekaan. Lainakorot nousevat varmasti, sillä Euroopan talouskasvu on jo käynnissä.