Pääkirjoitus

Tässäkö tulevaisuuden ammatti? Digitaalisen kuonanpoiston spesialisti

Robotit

Tuo

Ihmiseltä

ja tekoäly muuttavat työ­elämää jo lähitulevaisuudessa tavalla, jota on vaikea ennustaa. Mutta loppuuko palkkatyö ­kokonaan vai löytyykö meille uusia ­ammatteja?Erilaisia hahmotelmia tulevaisuuden ammateista on runsaasti tarjolla. Tällainenkin on keksitty: digitaalisen kuonanpoiston spesialisti. Koska digitaalinen kuormitus käy ihmisille ylivoimaiseksi, spesialisti auttaisi ihmisiä elämään ­vähemmän datakeskeistä elämää. Spesialistit järjestäisivät myös vieroitushoitoja.voi olla vielä hieman kaukaista tulevaisuutta, mutta uusia ammattejahan syntyy koko ajan. Esimerkiksi ammattijärjestäjiä on ollut Yhdysvalloissa jo 1980-luvulta alkaen. Heitä on ilmestynyt myös Suomeen. Ammattijärjestäjä auttaa asiakasta luopumaan turhasta tavarasta ja järjestämään jäljelle jääneet paremmin.Yleisen näkemyksen mukaan henkilökohtaisten palvelujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa eniten. Personal trai­nerit ovat yleistyneet kuntosaleilla no­peasti. Myös elämäntapavalmentajia on saatavilla. Kun muutos työelämässä on jatkuvaa, tarvitaan jo muutosvalmentajia. Sote- ja maakuntauudistuksen hoitamiseen on palkattu muutosagentteja.Uusi ammattikunta ovat myös yhtei­sömanagerit tai verkkoyhteisön nettikätilöt, jotka rakentavat verkostoja, joukkoistavat, koordinoivat ja järjestävät tapahtumia. Jotkut elättävät itsensä myös bloggareina eli kirjoittavat tai tekevät videoita eri teemoista – tai itsestään – verkkoon.Juontajia ja fasilitaattoreita tuntuu olevan koko ajan enemmän. Fasilitointi tarkoittaa kokousten suunnittelua ja juontamista, mutta fasilitointi keskittyy määritelmänsä mukaan ”rikastavan ja rakentavan yhteistyön edellytysten luomiseen”.vaaditaan aika paljon, jos hänen pitää elättää itsensä tällaisilla ammateilla. Täytyy olla hyvä itseluottamus ja kyky sietää epävarmuutta. Silloin uskaltaa tarttua rohkeasti uusiin mahdollisuuksiin, vaikka se tarkoittaisi joskus hyppyä tuntemattomaan.Sopii toivoa, että koulu auttaa nuoria erityisesti löytämään omat vahvuutensa ja itselle sopivan alan. Muuttuvassa työ­elämässä tarvitaan lisäksi sopeutumis­kykyä, kykyä oppia uutta ja taitoa tulla ihmisten kanssa toimeen. Ammatti-identiteettinsä voi joutua rakentamaan itse, mutta siitä voi tehdä omanlaisensa. Työ voi olla entistä vaativampaa mutta myös mielekkäämpää.