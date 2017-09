Pääkirjoitus

Isisin uhka ei väisty vielä pitkään aikaan

Terroristijärjestö

Irakissa ja Syyriassa

Myös Euroopassa

Suomessa

Varsinkin

Isis menettää todennäköisesti pian kaikkien alueiden hallinnan Irakissa ja Syyriassa. Samalla järjestön luonne muuttuu dramaattisesti.Tämän vuoden alkupuoliskolla Isis menetti jo 40 prosenttia hallitsemansa kalifaatin ­alueesta ja järjestön rahavirrasta katosi noin 80 prosenttia, kertoo IHS Markit Conflict Monitorin tekemä tutkimus. Syy­riassa Isis menettää todennäköisesti myös Raqqan ja Deir ez-Zorin kaupungit tämän vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2018 puoliväliin mennessä ­Isisin kalifaatti kuihtuu olemattomiin.Tämänkään jälkeen Isisiä ei ole kukistettu – vaikka monet eurooppalaiset päättäjät ja lehdistön edustajat näin kuvittelisivat.Isis toden­näköisesti muuttuu pseudovaltiosta maan alla toimivaksi kapinallis­järjestöksi. Isis säilyttää kykynsä tehdä iskuja muun muassa auto- ja tienvarsipommein, itsemurhaiskuin ja salamurhin. Näin pyritään heikentämään valtiollisia turvallisuusjoukkoja ja keskushallintoa.Isis pitää luomiaan hallintorakenteita jollain tavalla yllä ja toimii varjohallituksena. Isis jakaa ”oikeuttaan” esimerkiksi kidnappauksina ja teloituksina erityisesti järjestöltä takaisin vallatuilla alueilla. Isis pyrkii säilyttämään valmiudet ja resurssit laajaan terrorikampanjaan.Isis yrittää vallata alueita takaisin ja muistuttaa propagandallaan shiia­joukkojen tekemistä sotarikoksista. Sekä Irakissa että Syyriassa Isis pyrkii lietsomaan jännitteitä sunni- ja shiialahkojen välille. Osa sunniväestöstä on ollut vuosia shiiajoukkojen systemaattisen väkivallan kohteena ja jatkaa Isisin tai muiden sen kaltaisten taistelijaryhmien kannattamista ainakin jollain tavalla.on syytä huolestua siitä, mitä Irakissa ja Syyriassa tapahtuu juuri nyt. Isisin kalifaattiprojektin loppu näkyy sekä välittöminä että pitkäaikaisina ongelmina ja turvallisuusuhkina Euroopassa seuraavien kymmenen vuoden aikana. Uhat koskettavat myös Suomea.Isisin nousu on saanut noin 5 000 Euroopan maiden kansalaista Syy­riaan ja Irakiin taistelemaan järjestön riveissä. Suomesta lähti­jöitä on ollut noin sata.Useissa tapauksissa vierastaistelijat ovat vieneet mukanaan vaimoja, lapsia ja perheitä. Näiden perhe­yhteisöjen jäsenet ovat Eurooppaan palat­tuaan merkittävimpiä is­lamis­tisen terrorismin edistäjiä.Palaavilla vierastaistelijoilla on taistelukokemusta, ja he tuovat ­Euroopassa toimiville islamistiverkostoille resursseja terrori-iskujen tekemiseen ja kannattajien rekrytointiin. Osa palaajista on syyllistynyt Isisin alueilla silmittömään terrorismiin, ja heidät pitäisi pystyä saattamaan siitä rikos­oikeudelliseen vastuuseen.Monet Isis-taistelijoiden perheyhteisöihin kuuluvat haluavat todennäköisesti auttaa radikaaliverkostoja, mutta samoihin yhteisöihin kuuluu myös Isisin uhreja, jotka haluavat jättää väkivaltaisen ideologian taakseen. Tässä joukossa on esimerkiksi vankien teloituksiin tai muuhun väkivaltaan pakotettuja lapsia.Tärkeää olisi tunnistaa riski­ryhmiin kuuluvat ihmiset, minimoida heihin liittyvät uhat ja auttaa heitä palaamaan yhteiskuntaan.palaajien yhteisö on melko pieni. Tämä helpottaa viranomaisten työtä islamistisen radikalisoitumisen ehkäisemisessä.Päättäjiltämme vaaditaan nopeita ja kauaskatseisia sosiaali- ja turvallisuuspoliittisia toimia. On laadittava lakeja, joiden avulla konfliktialueilla taistelleet saadaan vastuuseen rikoksistaan. Näin vaarallisimmat ­ihmiset vangittaisiin, eivätkä he voisi toteuttaa terrori-iskuja Suomessa.Vankiloissa taas pitää tehostaa ­islamistien seurantaa ja ehkäistä radikalisoitumista. Se vaatii yhteistyötä, jossa ovat mukana niin vanginvartijat kuin sosiaalipsykologitkin.haavoittuvimmista palaajista – lapsista ja nuorista – muodostuvan mahdollisen tulevaisuuden uhan ehkäisy vaatii ”kovien” ja turvallisuuskeskeisten resurssien ­lisäksi pehmeämpiä keinoja sosiaalipolitiikan työkalupakista.Jos keskitymme selviytymään vain välittömistä uhista ja havahdumme laajempaan ongelmaan vasta vuosien kuluttua, on jo liian myöhäistä.