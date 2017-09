Pääkirjoitus

Eduskunta väitteli, miten hallituksen toimet ja taloustilanne vaikuttavat tulonjakoon

työ pääsi kuluneella viikolla kesän jälkeen täyteen vauhtiin, kun täysistunnoissa käytiin valtion ensi vuoden tulo- ja menoarvion lähetekeskustelua. Keskustelu jatkuu vielä ensi viikollakin.Ensi vuoden budjetti ja siihen liittyvät lakimuutokset valiokuntakäsittelyineen hallitsevat eduskunnan koko syysistuntokautta. Budjetti on tarkoitus hyväksyä joulunalusviikolla.Lähetekeskustelusta pystyi jonkin verran päättelemään, mistä asioista eduskunta keskustelee syksyn mittaan toistuvasti – jos ei muuten niin kyselytunneilla. Niiden tarkoitus on, että oppositio pääsee hiillostamaan ministereitä julkisesti.oska kyseessä oli talousarvion lähetekeskustelu, keskiöön nousivat itsestään selvästi hallituksen budjettiesityksen vaikutukset tulonjakoon.Kun hallitus koostuu porvaripuolueista, oppositio saattoi syyttää, että budjettiesityksellään hallitus lisää tulo­eroja. Väitettä voi perustella niin eduskunnan tietopalvelun kuin valtiovarainministeriönkin laskelmilla.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) ei ollut johtopäätökseen tyytyväinen, joten hän kertoi teettävänsä uudet laskelmat, joissa huomioon on otettu myös työllisyyden paraneminen.Valtiovarainministeri Petteri Orpokin (kok) myönsi, että tuloerot hivenen kasvavat.Opposition viesti oli yksinkertainen: hallitus jakaa veronkevennyksiä hyvätuloisille ja leikkaa huono-osaisten etuuksia. Toisin sanoen: hallitus hyysää hyvätuloisia ja kyykyttää köyhiä.Paperilla tuloerojen kasvu näyttää tietysti pahalta. Mikrotasolla yksilön näkö­kulmasta luulisi kuitenkin olevan suuri merkitys, onko töissä vai elääkö sosiaaliturvan varassa. Sitä hallitus ei suoraan päätä vaan luo edellytyksiä.yksyn toisena kestoaiheena pysyvät todennäköisesti julkisen sektorin työn­tekijöiltä kilpailukykysopimuksen seurauksena leikatut lomarahat. Tässäkin keskustelussa on havaittavissa toisen ohi puhumista.Erityisesti demarit ovat vaatineet, että lomarahaleikkaukset pitää perua etu­ajassa varsinkin nyt, kun julkinen talous näyttää kasvun merkkejä.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on vastannut, että ei hallitus valinnut lomarahojen – viralliselta nimeltään lomapalkan korotusten – leikkaamista, vaan sen tekivät palkansaajajärjestöt. Palkansaajakeskusjärjestöissä ollaan sitä mieltä, että sovittu mikä sovittu. Sovitun peruminen on mahdollista vain, jos kumpikin osapuoli on siihen valmis.Merkille pantavaa on, että Sdp pitää suurempaa meteliä julkisen sektorin lomarahaleikkauksista kuin palkansaajakeskusjärjestöt. Sdp:llä ei kuitenkaan ole valtaa eikä ­keinoa puuttua asiaan.Sipilän versiokin on totta vain melkein: palkansaajilla oli kyllä mahdollisuus valita toisinkin. Hallitus antoi järjestöille mahdollisuuden: joko keksitte itse, miten julkisen sektorin työnantajamaksuja pienennetään, tai sitten lyhennetään julkisen sektorin ­pitkiä lomia. Palkansaajapuolella asia on kuvattu niin, että Sipilä antoi valita mutta ­piti samalla asetta palkansaajan ohimolla.Julkisen sektorin yksityistä sektoria pidempiä lomia usein hämmästellään, mutta niillekin on olemassa perustelunsa: julkisella puolella palkat ovat vastaavasti yleensä yksityistä sektoria pienemmät. Menneinä vuosina julkisen sektorin pieniä palkan­korotuksia on kompensoitu lisäämällä lomapäiviä.