Maksuttomalle ehkäisylle on monta hyvää syytä

Ehdotus

maksuttomasta ehkäisystä jakaa mielipiteitä voimakkaasti. Näin kävi myös Helsingissä, jossa so­siaali- ja terveyslautakunta päätti vastoin virkamiesten esitystä kannattaa maksuttoman ehkäisyn laajentamista.Jos lautakunnan linjaukset jäävät voimaan, alle 25-vuotiaat saisivat tulevaisuudessa ehkäisypillerit tai -renkaan ilmaiseksi vuoden ajaksi. Samalla kondomien jakamista lisättäisiin nykyisestä.Helsinki maksaa jo nyt naisen iästä riippumatta ensimmäisen pitkäaikaisen ehkäisyvälineen. Alle 25-vuotiaat saavat ensimmäiset e-pillerinsä maksutta kolmeksi kuukaudeksi. Kondomejakin jaetaan ilmaiseksi. Kuluja kertyy kaupungille jo noin 360 000 euroa vuodessa.Esimerkiksi Väestöliitto on ajanut maksutonta ehkäisyä nuorille jo kymmenen vuotta. Tavoitteelle on monta hyvää ­perustelua. Sukupuolitautitartunnat ovat yleisimpiä nuorten ikäryhmissä, ja 20–24-vuotiailla klamydiatartunnat ovat yhä kasvussa.Raskaudenkeskeytykset ovat vähentyneet, mutta ne ovat yhä muuta väestöä yleisempiä 20–24-vuotiailla. Abortit ovat yleisempiä alemmissa sosiaaliluokissa. Monelle vähävaraiselle opiskelijallekin kymmenen euroa kuukaudessa ehkäisyyn voi olla iso raha.Asiaa koskeva lakialoite ei saanut riittävää kannatusta viime vuonna eduskunnassa, mutta moni kunta on jo edennyt asiassa. Esimerkiksi Vantaalla ja Raumalla arvioidaan, että laajennettu maksuton ehkäisy nuorille on vähentänyt aborttien määrää.uolueista maksuttomuus saa kannatusta vihreiltä, vasemmisto­liitolta, Rkp:ltä, Sdp:ltä ja kokoomukselta. Vastaan ovat olleet kristilliset, perussuomalaiset ja keskusta.Ehkäisyvälineiden tarjoaminen tuo ­lisäkuluja, mutta myöhemmin näyttäisi tulevan säästöä sukupuolitautihoidoissa ja aborteissa. Oma erityinen arvonsa on nuorten välttymisellä näiltä ongelmilta.Pelko seksuaalimoraalin höllentymisestä on tutkimusten mukaan aiheeton. Yhdessä seksuaali- ja terveysvalistuksen kanssa maksuton ehkäisy näyttäisi päinvastoin lisäävän nuorten vastuullista harkintaa.