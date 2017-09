Pääkirjoitus

Pohjoismaita pitää rakentaa matalan kynnyksen yhteisönä – myös parlamenttien välisessä yhteistyössä

Pohjoismaisen yhteistyön perus­ajatus on ollut, että se ei tavoittele pöyhkeitä rakennelmia vaan ­nojaa arvoiltaan samankaltaisiin yhteiskuntiin ja ihmisten joustavaan ­arkeen. Passeja ei ole tarvittu, ja töihin on voinut mennä naapuriin jo kauan ­ennen kuin siitä tuli valtavirtaa muualla.



Parlamenttien välistä yhteistyötä on hoidettu Pohjoismaiden neuvostossa. Neuvoston virallisia työkieliä ovat olleet ruotsi, norja ja tanska mutta eivät suomi ja islanti. Suomalaiset ja islantilaiset ovat hyvästä syystä katsoneet, että järjestely jakaa maat kahteen kastiin.



Suomen ja Islannin valtuuskuntien aloite virallisten työkielten määrän kasvattamisesta kaatui niukasti neuvoston puheenjohtajistossa. Suurin huomio on kiinnitetty siihen, että Ahvenanmaan edustaja, puheenjohtajistoa johtava Britt Lundberg ei tuolloin kannattanut aloi­tetta. Perjantaina kanta muuttui. Tukea ei tosin tullut riittävästi nykyistenkään ­virallisten työkielten maista.



Marraskuussa koko neuvoston äänestykseen tuleva aloite poistaisi toteutuessaan yhden kitkatekijän pohjoismaisesta yhteistyöstä. Myös kansanedustajia kytkee pohjoismaisuuteen parhaiten se, että kynnys on mahdollisimman matala ja kanssakäyminen helppoa.