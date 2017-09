Pääkirjoitus

Sähkö­polkupyörä säästää ympäristöä ja sen yleistymistä kannattaa tukea – kuten Ruotsi päätti tehdä

valtiot ja kaupungit etsivät ratkaisuja, joilla säästettäisiin ympäristöä ja ilmastoa, yleensä keskitytään korjaamaan huonoa vähän paremmaksi. Tällaiseksi linjaukseksi käy monissa maissa – myös Suomessa – hyödynnetty autojen romutuspalkkio. Idea on, että ­teet hyvän työn, kun tuhoat vanhan, paljon kuluttavan ja ympäristön kannalta vahingollisen tuotteen ja ostat uuden tilalle.Toisinkin päin voisi ajatella. Tuetaan ratkaisuja, joilla hyvä muuttuu entistä paremmaksi.Ruotsin hallitus päätti budjettia laatiessaan, että sähköavusteisen pyörän ostaja saa tulevaisuudessa tukea valtiolta. Tuen suuruutta ei ole vielä päätetty tarkasti, mutta alustavien laskelmien mukaan valtio voisi ottaa omaan piikkiinsä jopa neljänneksen ostosummasta. Maksimipotti kullekin ostajalle olisi nähtävästi 10 000 kruunua, noin tuhat euroa.Ranskassa valtio tukee jo sähköpolkupyörän hankintaa 200 eurolla. Muutamat ­kaupungit ja kunnat antavat ostajalle tämän potin päälle jopa 500 euroa lisää tukea.ari vuotta sitten Helsingin yliopiston geoinformaatikot laskivat, kuinka paljon eri liikkumistavat vievät aikaa Helsingissä. Alle viiden kilometrin matkoilla polkupyörä on ylivoimainenLuultavasti Tukholmassa ja vaikkapa Göteborgissa päästäisiin samaan loppu­tulokseen. Ruotsin hallituksen idea on, että sähköpyörän hankkiminen kannustaisi kulkemaan myös viittä kilometriä pidempiä matkoja. Ei niin, että pyörä kulkisi ­paljon nykyistä nopeammin – virittämättömät lailliset sähköpyöräthän eivät ole nopeita – vaan että kaupunkilaiset suostuisivat ajamaan hieman kauemmas. Sähköavusteinen pyörä voisi saada liikkumaan nekin, jotka epäilevät kuntonsa olevan huono. Sähköavusteinen polkupyörä ei kulje polkematta, mutta moottori pienentää polkijan rasitusta.Ruotsin hallitus laskee, että autoissa istuu ihmisiä, jotka eivät vaihda perinteiseen pyörään, mutta sähköpyörä voisi kelvata. Siksi Ruotsin hallituksen mielestä ei kannata tukea tavallisen pyörän hankintaa, vaikka se on vielä parempi ekoteko kuin käyttövoimaa vaativa pyörä.ähköpyörä on tulevaisuuden kulkuneuvo kaupungistuvissa teollisuusmaissa. Autoilun luvattu maa Saksa on edelläkävijä. Saksassa myytävistä polkupyöristä noin 15 prosenttia on jo sähköavusteisia. Kun pyörien kokonaismyynti supistui viime vuonna, sähkö­pyörien myynti kasvoi. Samoin kävi Ruotsissa. Saksalaisten arvioiden mukaan sähköpyörillä on lähivuosina jo viidennes maan kokonaismarkkinoista. Tänä vuonna kauppoihin toimitetaan Saksassa noin 700 000 sähköpyörää.Kuluttajille suunnattujen tukien huono puoli on, että tuet valuvat hintoihin. Esimerkiksi kotitalousvähennyksen yksi seuraus on ollut vähennyskelpoisten palveluiden hintojen nousu. Tämä vaikutus riippuu siitä, mitä tuetaan. Jos tukea saa myös tuote, jonka voi ostaa internetin kautta ulkomailta, tuki saattaa pitää arvonsa. Sähköpyörä on ­hyvä esimerkki. Kotimaiset myymälät saattavat korottaa hintoja kotimaisen tuen ­vuoksi, ulkomaiset polkupyöriä myyvät nettisivustot eivät. Hintakilpailu säilyy.Suomen hallitus miettii, kannattaako sähköautojen yleistymistä edistää avustamalla latausverkoston rakentamista tai tarjoamalla hankintatukea. Nyt saattaa tulla yllätys Ruotsin itänaapurille: sähköpyörä on jo teknisesti täysin valmis, uutta latausverkostoa kaipaamaton, nopeasti ladattava ja ympäristöä säästävä tuote. Sen yleistymistä ­kannattaa tukea, jos liikkumista yleensä haluaa tukea julkisilla varoilla.