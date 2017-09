Pääkirjoitus

Vaalien ajankohdista ei syntynyt puolueiden kesken yhteisymmärrystä

eduskuntapuolueiden puoluesihteereistä koostunut työryhmä ei päässyt viime maanantainakaan sopuun siitä, mitä lähivuosien vaaleja mahdollisesti yhdisteltäisiin, jos ylipäätään yhdistellään.Mikäli tilanne jää tähän, lähimpien ­vajaan kahden vuoden aikana järjestetään valtiolliset vaalit peräti neljä kertaa – ja viidesti, jos presidentinvaalit vaativat kaksi kierrosta.Ensi tammikuussa järjestetään presidentinvaalien ensimmäinen kierros, helmikuussa mahdollinen toinen kierros. Ensi vuoden lokakuussa pidetään näillä näkymin maakuntavaalit ja keväällä 2019 ensin eduskuntavaalit ja pian sen jälkeen EU-parlamentin vaalit.Vaaliväsymyksen uhka on ilmeinen. Vaalirumba ei koettele pelkästään äänestäjien kansalaisaktiivisuutta. Myös puo­lueet ja ehdokkaat kuormittuvat.Siksi puoluesihteerit ovat pariin otteeseen miettineet yhdessä, voisiko jotkin vaalit pitää yhtä aikaa.Alun perin maakuntavaalit oli tarkoitus järjestää ensi tammikuussa samaan ­aikaan presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen kanssa. Maakuntahallinnon valmistelu kuitenkin viivästyi sen verran, että hallitus päätti suosiolla lykätä maakuntavaalit ensi vuoden lokakuulle.aakuntavaltuustojen tehtävien määrittely on yhä pahasti kesken. Ainakin Sdp:ssä on epäilyjä, mahtavatko maakuntien hallintomalli ja tehtävät olla selvillä vielä ensi vuoden lokakuussakaan. Oppositiopuolueet olisivatkin halunneet, että maakuntavaalit pidettäisiin samaan aikaan kuin eduskuntavaalit vuonna 2019.Hallitus piti kiinni lokakuun maakuntavaaleista. Keskusta saattoi pelätä maakuntahallinnon vesittyvän, jos samaan aikaan valittu eduskunta päättäisikin toisin. Jos maakunnat aloittavat, valtuutettujen olisi hyvä olla heti alussa mukana.Hallituksesta on ehdotettu, että huhtikuun 2019 eduskuntavaalit ja myöhemmin keväällä pidettävät europarlamenttivaalit pidettäisiin yhtä aikaa. Se taas ei sopinut esimerkiksi Sdp:lle.Nyt näyttää siltä, että jokainen vaali käydään eri ajankohtana. Äänestäjät pääsevät siis käyttämään kansalaisoikeuk­siaan monta kertaa lyhyen ajan sisään.