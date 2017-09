Pääkirjoitus

Saksan vaaleissa pronssisija ei ole häpeä

Saksan

vaalijärjestelmä rakennettiin sotien jälkeen vakauttamaan maata. Siksi tänään sunnuntaina käytävät liittopäivävaalit eivät muuta yhteiskunnan suuntaa voimakkaasti, vaikka hienosäätöä voikin tulla.Monimutkaisen järjestelmän kaikkia tuloksia on kuitenkin vaikea aavistaa etukäteen. Esimerkiksi liittopäiväedustajien kokonaismäärä selviää vasta vaali-iltana. Äänikynnys ja kahden äänen malli ratkaisevat yhdessä liittopäivien koon.Tällä kertaa myös puolueiden järjestys voi tuottaa yllätyksiä. Kristillis­demo­kraatit ovat suurin ryhmä ja sosiaali­demokraatit toiseksi suurin, mutta muiden puolueiden kesken on tasaista. ­Ensimmäistä kertaa sodanjälkeisessä historiassa liittopäiville on nousemassa neljä pienpuoluetta. Niiden kannatus mieli­pidekyselyissä on lisäksi ollut hyvin ­lähellä toisiaan.Enemmistöön tarvitaan todennäköisesti joko kaksi suurta tai yksi suuri ja kaksi pientä puoluetta. Oikean laidan Vaihtoehto Saksalle jäänee joka tapauksessa ­sivuun, eikä vasemmiston Linke tee ­yhteistyötä poliittisen keskiviivan yli.Vaikeissa neuvotteluissa ratkaisijoiksi voivat nousta vihreät ja vapaat demo­kraatit ja heidän yhteistyöhalunsa. Tällä kertaa kolmossijallakin on merkitystä.