Pääkirjoitus

Ashin Wirathu on yksi Aasian vaarallisimmista agitaattoreista: Kiihko­buddhalainen munkki lietsoo etnistä vain

Tumman­punaiseen

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Buddhalaisuuteen

Mitä Wirathu

Munkin hypnoottista ääntä ja puheiden sisältöjä kuunnellessa tulee mieleen ruandalainen Milles Collines -radiokanava, joka levitti tutsien ja maltillisten hutujen vastaista propagandaa kansanmurhan alla vuonna 1994.

Nobelin

Onneksi

Puhdistukset etenevät tarkalleen samalla tasaisen vauhdin taulukolla kuin Kosovon kriisissä huhti-toukokuussa 1999.

kaapuun pukeutunut Thuptan esitteli innokkaasti seremoniahuoneita yli 900 vuotta vanhassa Likirin tiibetiläisluostarissa.Teini-ikäinen buddhalaismunkki eli rauhaisaa mutta kurinalaista elämää korkeiden vuorijonojen keskellä Ladakhissa, aivan Kiinan rajan tuntumassa. Aamut alkoivat kello neljän aikoihin buddhalaisia tekstejä resitoiden ja seremonia­rumpua soittaen.Aika tuntui pysähtyneen jonnekin kaukaiseen menneisyyteen. Korkeiden vuorijonojen keskellä sijaitsevassa luostarissa elettiin kuin millä tahansa sen historiallisella vuosi­sadalla.Idyllin rikkoi Thuptanin toive. ”Kun täytän 18 vuotta, aion pyrkiä Intian armeijaan. Se on kiinnostavampaa ja jännittävämpää kuin elämä munkkina.”Nuorukaisen toive jännittävämmästä elämästä oli sinänsä ymmärrettävä, vaikka se ei sopinutkaan matkailijan romantisoituun ajatukseen buddhalaisluostareista eristyneinä rauhan tyyssijoina.usein liitettyä ihanteellista länsimaalaista käsitystä on viime vuosina rajuimmin ravistellut Kaakkois-Aasian kuuluisin buddhalainen munkki Ashin Wirathu.Tummanpunaiseen kaapuun kääriytynyttä hymytöntä munkkia voi kuvailla yhdeksi Aasian vaarallisimmista agitaattoreista. Hän on vuosia saarnannut Myanmarin (entisen Burman) valtaväestölle kansallismielistä vihapuhetta rohingya-vähemmistöä vastaan. Erityisesti viime viikkoina sanat ovat muuttuneet todeksi hirvittävällä tavalla.Wirathun radikaali Ma Ba Tha -liike on levittänyt johtajansa puheita tehokkaasti sosiaalisessa mediassa. Youtuben kautta Wirathun ilkeät sanat ovat uponneet moniin kansalaisiin, jotka elävät keskellä ulkomaailmaan avautuvan Myanmarin isoja muutoksia.Wirathu on ottanut maalitaulukseen maan länsirannikolla asuvat yli miljoona rohingyaa, koska he tunnustavat islamia. Myanmarilla on synkkä historia vähemmistöjen rasistisesta kohtelusta erityisesti vuosikymmeniä hallinneen sotilasjuntan ajoilta. Buddhalaisen äärinationalismin nousu ja toisaalta juntan perintö turvallisuuselimissä ajavat maata samaan huonoon suuntaan.on sanonut?Hän vertaa toistuvasti muslimi­väestöä eläimiin.”Voit olla täynnä hyvyyttä ja rakkautta, mutta hullun koiran kanssa ei voi nukkua.””Eräät pedot vastustavat kaikkea ja väittävät olevansa alkuperäisiä kansalaisia.”Nauravalle yleisölle Wirathu to­teaa, että myanmarilainen muslimi ”syö takapuolellaan”.Tutseja kutsuttiin radiossa torakoiksi. Jatkuvan vihapuheen syöttöputki oli merkittävässä roolissa lähes miljoonan ihmisen verilöylyyn johtaneen painajaisen toteutumisessa, vaikka kanava käytti mieluummin kiertoilmaisuja suorien tappamiskäskyjen sijasta.rauhanpalkinnon saanut Myanmarin siviilijohtaja Aung San Suu Kyi on jo menettänyt suurimman osan kansainvälisestä sädekehästään. Hän ei ole yrittänyt estää päättäväisesti etnisen väkivallan lisääntymistä. Suuri osa vähemmistöstä on yhä ilman kansalaisuutta.Hallituksen nimittämä uskonnollinen neuvosto tosin kielsi Wirathun liikkeen toukokuussa. Munkkien vihapuheita kielto ei silti lopettanut.Myanmarissa on myös munkkeja ja luostareita, jotka vastustavat äänekkäästi Wirathun agitaatiota ja yrittävät rakentaa sopua ja ymmärrystä keskelle vihanpitoa. Väkivalta muslimien kotiseudulla on kuitenkin kasvanut jo kansainväliseksi humanitaariseksi kriisiksi. Kolmen viime viikon aikana naapurimaahan Bangladeshiin on paennut jo yli 400 000 rohingyaa.Kesään mennessä serbijoukkojen etnistä väkivaltaa oli paennut naapurimaihin 848 000 albaania.Rohingyat ovat albaaneja huonommassa asemassa, jos kansainvälinen yhteisö ei kykene lopettamaan väkivaltaa. Se vaatisi poikkeuksellisia ponnisteluja. Katse kun on nyt Pohjois-Koreassa ja Iranissa.