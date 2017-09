Pääkirjoitus

Helsinki rakentaa tiivistä kaupunkia, mutta asuntopula ei ratkea asuntojen kokoa pienentämällä

Martinlaaksoon valmistuu poikkeusluvalla kerrostalo, ­jonka kaikki asunnot ovat 15,5 neliömetrin kokoisia. Kuukausivuokra nousee 500 euroon eli peräti 32 euroon neliöltä.Helsingin seudun asuntopula ei ratkea sillä, että pienennetään asuntojen kokoja. Pääkaupunkiseudulla asutaan jo nyt ahtaammin kuin monessa Länsi-Euroopan kaupungissa. Minikotien tarvetta voi ihmetellä myös siksi, että kansainvälisessä vertailussa Suomi on poikkeuksellisen harvaan asuttu maa.Mitä pienempi asunto, sitä korkeampi neliöhinta ja sitä ­suuremmat voitot sijoittajille. Korkeillekin vuokrille löytyy maksajia, kun Kela saattaa maksaa asumisen tukina osan vuokrista.Lain mukaan ihmisen kodissa pitäisi olla vähintään 20 neliömetriä tilaa. Tätä voi ­pitää kohtuullisena myös nuorelle ensiasuntoon muuttavalle opiskelijalle. Esimerkiksi 26 neliömetrin yksiö voi olla yksin asuvalle toimiva koti, kun se on suunniteltu hyvin. Korkean elintason maassa kenenkään ei pitäisi joutua asumaan kalliissa komerossa.uurissa kaupungeissa asuntojen kysyntä kohdistuu varsinkin yksiöihin. Kysyntään on pyrittävä vastaamaan, mutta samaan aikaan on pidettävä mielessä tasapainoinen aluerakenne. Kaavoittajan pitää muistaa, että asuinalueita rakennetaan vuosikymmeniksi eteenpäin ja niiden viihtyisyys vaikuttaa myös koko ­kaupungin vetovoimaan.Helsinki on halunnut kiitettävästi pitää kiinni ­siitä, että perheasuntoja on riittävä määrä eri puolilla kaupunkia. Vaatimukset perheasuntojen keski­pinta-alasta ovat poistuneet, mutta silti perhe­asuntoja pitää rakentaa tasaisesti kaikille uusille alueille.Uusien asuntojen keskikoko pääkaupunkiseudulla on kuitenkin pienentynyt selvästi. Kuudessa vuodessa keskipinta-ala on pudonnut 73 neliöstä 58 neliöön. Kehitykseen on vaikuttanut erityisesti rakennuttajien ja kiinteistösijoittajien halukkuus tehdä pieniä asuntoja paremman tuoton vuoksi.Vaikka yksiöt ovat kysyttyjä, yksin asuvatkin asuisivat tutkimusten mukaan mieluiten vähintään kaksiossa. Asumisen kalleuden vuoksi ihmisten on vaikea toteuttaa ­asumistoiveitaan pääkaupunkiseudulla.Esimerkiksi Kööpenhaminassa on kuljettu rohkeasti toiseen suuntaan. Uusille ­alueille ei saa rakentaa alle 65 neliömetrin kokoisia asuntoja.Eri asuinalueille rakennetaan Helsingissä sekä omistus- että vuokra-asuntoja. Tämä alueellisen eriytymisen torjunta on myös yksi keskeinen tavoite kaupungin uudessa strategiassa. Siihen pitääkin kiinnittää erityistä huomiota, sillä tutkimusten mukaan alueellinen eriytyminen on parissa vuosikymmenessä lisääntynyt. Kysymys on tärkeä myös siksi, että Helsingin muuttovoitosta suuri osa tulee maahanmuuttajista.elsingissä rakennetaan nyt uusia asuntoja ennätystahtiin, eikä 6 000 uuden asunnon vuositavoite ole enää mahdoton saavuttaa. Kaavoitettuja tontteja on valmiina enemmän kuin pitkään aikaan.Uusille alueille on kaavoitettu myös enemmän kerrosneliöitä kuin ennen. Helsinki ei rakenna minikoteja mutta kylläkin tiivistä ja tehokasta kaupunkimiljöötä esimerkiksi Kalasatamaan ja Jätkäsaareen. Asunnot menevät myös hyvin kaupaksi, ­sillä urbaani asumismuoto on tullut suositummaksi kuin kaipuu kehyskuntien oma­kotialueille. Tiivistä kaupunkirakennetta on ajanut näkyvimmin kaupungin toiseksi suurin puolue vihreät, mutta tavoite on laajasti hyväksytty muissakin puolueissa.