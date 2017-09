Pääkirjoitus

Valtioneuvosto hankkii kymmenellä miljoonalla apua hankaliin päätöksiin

Hallitusohjelma

K

on hyvä dokumentti, jos haluaa tietää, mitä mukana olevat puolueet toivoisivat saavansa aikaan edessä siintävän neljän vallassa­olovuoden aikana.Jos sen sijaan on kiinnostunut kysymyksistä, joita ministerit tietävät pakosta joutuvansa käsittelemään seuraavan vuoden aikana, kannattaa lukea valtio­neuvoston päätöksentekoa tukevaa sel­vitys- ja tutkimussuunnitelmaa.Viime torstaina valtioneuvosto hyväksyi vuoden 2018 suunnitelman. Ilman ­yllätyksiä edessä on hallituksen viimeinen täysi kalenterivuosi. Jos jotain aikoo vielä saada aikaan, täytyy pitää kiirettä.Kymmenen miljoonan euron määrä­rahoilla on tarkoitus teettää avoimella haulla ­tutkimuksia ja selvityksiä asioista, jotta päätöksistä tulisi viisaampia tai ­ainakin perusteluista uskottavampia.Suurin summa, 850 000 euroa, on ­varattu sote- ja maakuntauudistuksen ­sekä valinnanvapausvalmistelun pikaisiin selvitystarpeisiin. Tekoälyohjelman tarpeisiin menee 670 000 euroa. Rahaa ­menee myös sen selvittämiseen, miten yritystuet vaikuttavat kilpailukykyyn tai mikä on toimeentulotuen suhde asumiskustannuksiin.Tutkimuskysymyksissä näkyvät myös nousukauden ilmiöt. Hallitus haluaa lisää tietoa alueellisesta liikkuvuudesta ja ­monipaikallisuudesta, koska työpaikat ja työntekijät eivät kohtaa riittävän hyvin.ymmenen miljoonaa euroa ei ole suuri summa, jos esimerkiksi ­sote-uudistuksen tavoitteet toteutuvat tutkimusten ansiosta edes hivenen paremmin.Tietoon perustuvan päätöksenteon ketjun heikoin kohta on kuitenkin edessä vasta vuonna 2019. Suomessa puolueet menevät vaaleihin lähinnä toivomus­listoiksi kirjoitettujen vaalitavoitteiden kanssa. Jos ne saavat äänestäjiltä tukea, syntyy kova paine lupausten lunastamiseen, vaikka jo nopea selvitys olisi osoittanut tavoitteet epärealistisiksi.Siksi myös oppositiopuolueiden pitäisi lukea tarkasti selvitykset, joita valtio­neuvosto tilaa. Niiden tulosten avulla voi tarvittaessa panna hallituksen lujille tutkitun tiedon sivuuttamisesta ja samalla lisätä omien vaaliohjelmien uskottavuutta.