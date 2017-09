Pääkirjoitus

Kuntapoliitikon rikostausta on puolueelle maineriski

Helsingin Sanomien selvitys kertoo (24.9.), että lähes 400 tänä syksynä työnsä aloittanutta kunta­poliitikkoa on saanut lain­voimaisen rangaistuksen rikoksesta vuosina 2012–2017. Heistä 99 on syyllistynyt niin vakavaan rikokseen, että seurauk­sena on ollut vankeusrangaistus ja rikosrekisterimerkintä. Näistä henkilöistä 28 on perussuomalaisten, 22 keskustan, 15 demarien, 12 kokoomuksen ja kymmenen vasemmistoliiton edustajia.



Koko väestöön suhteutettuna kuntapoliitikot ovat syyllistyneet rikokseen keskimääräistä harvemmin. Vain perussuomalaisilla määrä vastaa väestön keskiarvoa.



Suurimmassa osassa Suomen kunnista on vähintään yksi päättäjä, joka on saanut tuoreen lainvoimaisen rikostuomion. Neljännes tuomioista on tullut liikenne­rikoksista, kuten ylinopeudesta. Toiseksi eniten tuomioita on pahoinpitelyistä tai muista henkeen ja terveyteen kohdistuvista rikoksista.



Lain mukaan rikoksen tekijä sovittaa rikoksensa tuomion kautta. Kuntavaaleissa ei jaeta tuomioita, mutta rikostausta on puolueille vähintäänkin paikallisesti merkittävä maineriski. Puolueen olisi ­hyvä etukäteen selvittää uusien ehdokkaidensa rikostausta, jotta jälkeenpäin ei tarvitse vedota tietämättömyyteen.