Vuonna 1983 ydinsodan estäneen Petrovin kuolema muistuttaa, että hänen­kaltaisiaan tarvitaan jälleen

oli ilmeisesti sattumaa mutta harvinaisen osuva. Viikko sitten, kun YK:n yleiskokous oli alkamassa New Yorkissa, maailmalla levisi tieto Stanislav Petrovin toukokuisesta kuolemasta.Petrov oli neuvostoupseeri, joka esti syyskuussa 1983 ydinsodan syttymisen suurvaltojen välille. Kun maailma nyt valmistautui kuulemaan presidentti Donald Trumpin kovia puheita Pohjois-Korean ydinaseista ja Iranin ydinsopimuksesta, Petrovin tarina muistutti, millainen maailma oli 34 vuotta sitten.vuonna 1983 kaikki puhuivat ydinaseista, mutta hyvin erilaisessa tilanteessa kuin nyt. Kylmä sota oli kiristynyt äärimmilleen. Neuvostoliitto oli ampunut alas eteläkorealaisen matkustaja­koneen, presidentti Ronald Reagan oli kutsunut Neuvostoliittoa pahan valtakunnaksi, ja neuvostojohtaja Juri Andropov epäili, että Yhdysvallat aikoi tehdä yllätyshyökkäyksen ydinaseilla.Petrov oli yöllä 26. syyskuuta päivystysvuorossa moskovalaisessa bunkkerissa, kun valvontajärjestelmä hälytti, että Yhdysvallat oli ampunut viisi ydinohjusta kohti Moskovaa. Jos hän olisi kertonut hälytyksestä esimiehilleen, heillä olisi ollut vain muutama minuutti aikaa ampua takaisin. Hän kuitenkin arvioi, että kyseessä oli järjestelmävirhe. Ja oli onneksi oikeassa. Läheltä piti -tilanne tuli julkisuuteen vasta vuonna 1998.Petrovin ratkaisun jälkeen presidentti Mauno Koivisto ilmoitti YK:n yleiskokouksessa Suomen virallisen kannan ydinaseisiin: Suomi oli sitoutunut olemaan hankkimatta ydinaseita, eikä minkään muun valtion sallittu sijoittaa ydinaseita Suomen alueelle.Vakuuttelu oli tarpeen, koska kumpikaan suurvalta ei ollut varma, mitä suomettunut Suomi tekisi sodan syttyessä. Naton Euroopan-joukkojen ylipäällikkö oli alkuvuodesta kertonut HS:n haastattelussa huolensa, että suomalaiset eivät torjuisi Neuvostoliiton hyökkäystä Lapin kautta Norjaan. Iltapäivälehdet olivat puolestaan avanneet keskustelun mahdollisuudesta sijoittaa ydinaseita Suomeen yya-sopimuksen perusteella.Moni asia on nyt toisin, eikä presidentti Sauli Niinistön tarvinnut viime viikolla puhua YK:ssa Suomeen sijoitettavista ydinaseista. Maailmassa on vähemmän ydinaseita kuin 1980-luvulla, ja valvontajärjestelmät ovat paljon tarkempia.Petrovin tarina kuitenkin muistuttaa, mitä maailman ydinasevalloissa, joissa liipaisinsormi voi välillä olla herkkä, edelleen tarvitaan: harkintaa ja kylmähermoisuutta.