Hakkuiden rajoittaminen voi pienentää hiilinieluja

päätetään parhaillaan toimenpiteistä, joilla kasvihuonekaasuja voidaan vähentää EU:n ilmastotavoitteiden mu­kaisesti 40 prosenttia nykyisestä vuoteen 2030 mennessä. Suomen kannalta tärkeä on Euroopan par­lamentin syyskuussa tekemä rat­kaisu, jossa päätettiin maankäytön, maankäytön muutoksen ja metsien käytön hiilinielujen laskentaperusteista.Parlamentin kannan mukaan hakkuita verrataan vuosina 2000–2012 tehtyihin hakkuisiin, mutta myös vertailuvuosia suuremmat hakkuut ovat mahdollisia, jos metsien hiilinielut säilyvät ennallaan tai lisääntyvät vuoteen 2050 mennessä.Suomen hallitus on asettanut ­tavoitteeksi, että metsistämme hakataan 2020-luvulla 80 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuosittain. Tänä vuonna hakataan yli 70 miljoonaa kuutiometriä puuta.Hakkuita voidaan lisätä Luonnonvarakeskuksen laskelmien mukaan kestävästi hallituksen tavoitteiden mukaisesti. Suomen metsät sitovat nykyisin yli 40 prosenttia kansal­lisesti syntyneistä kasvihuonepäästöistä, kun muualla Euroopassa vastaava luku on keskimäärin yhdeksän prosenttia.metsien hakkuumääristä käydyssä keskustelussa ei ole huomioitu kaikkia keskeisiä tietoja. Puuston kasvu on lisääntynyt määrätietoisen metsänhoidon ansiosta 50:n viime vuoden aikana kaksin­kertaiseksi, 110 miljoonaan kuu­tiometriin vuodessa. Tämä tarkoittaa, että puustoa on 1,7 kertaa enemmän kuin 1920-luvulla, kun ensimmäinen inventointi tehtiin. Jatkuvan metsänhoidon avulla metsien kasvu lisääntyy edelleen: vuoteen 2030 mennessä päästään jo ­liki 120 miljoonaan kuutiometriin.Suomen metsät säilyvät hiili­nieluina lisääntyneistä hakkuista huolimatta. Lyhyellä aikavälillä kymmenen miljoonan kuutiometrin lisähakkuut pienentävät metsien hiilinieluvaikutusta. Metsät kuitenkin kasvavat hakkuita nopeammin, ja metsien hiilinielut lisääntyvät ­nykyisestä jo 30 vuoden kuluttua, vaikka hakkuita tehtäisiin 80 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.on sitoutunut ekologisesti, taloudellisesti ja so­siaalisesti kestävään politiikkaan. Kesällä Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti hiilinielujen laskentatavasta. Äänestyksen voitti metsien käytön rajoituksiin tähtäävä kanta. Tällainen rajoitus johtaisi suuriin sosiaalisiin ongelmiin Suomessa, sillä metsätalous ja -teollisuus ovat merkittäviä työllistäjiä monilla alueilla.Toisin kuin valiokunnan äänestyspäätös, parlamentin syyskuinen ratkaisu ottaa huomioon Suomen erityis­olosuhteet. EU:n lopullinen kanta ei kuitenkaan ole vielä selvä.Lokakuussa ratkaisunsa antaa ­Euroopan unionin neuvosto, johon kuuluvat jäsenvaltioiden ministerit. Ratkaisu tehdään komission, parlamentin ja neuvoston yhteisissä kolmikantaneuvotteluissa.Toivoa sopii, että parlamentin syyskuinen esitys hyväksytään. Päinvastainen päätös johtaisi hakkuiden rajoittamiseen Euroopassa, mikä suomalais-norjalaisen tutkimuksen mukaan ei kokonaisuudessaan lisäisi hiilinieluja: metsäteol­lisuuden tuotteiden kysynnän vuoksi hakkuiden määrä ­lisääntyisi vastaavasti maapallon muissa osissa.ja Suomen valtio ovat ­investoineet metsien kestävään käyttöön 200 miljoonaa euroa vuodessa. Pelkona on, että hakkuu­määrien rajoittaminen johtaisi investointien vähenemiseen, jolloin metsänhoidon laatu todennäköi­sesti huononisi. Metsien kasvu vähentyisi puuston kunnon heiken­tyessä, ja hyönteistuhojen sekä ­metsäpalojen riski kasvaisi. Metsien hiilivarastot pienenisivät.Tulisi myös muistaa, että jos metsänomistajien motivaatio hoitaa metsiä vähenee, monimuotoisuuden eteen tehtävä työ voi vähetä.Metsien käytön rajoitukset vähentäisivät metsäteollisuuden investointeja uusiin, aiempaa ympäristöystävällisempiin biotuotelaitoksiin. Esimerkiksi Äänekosken hiljattain käynnistyneen biotuotelaitoksen kuormituksissa on onnistuttu vähentämään haitallisia sulfaattipäästöjä, vaikka puuta käytetään enemmän kuin vanhassa tehtaassa.Raakapuun kysynnän heikentyessä myös puun kantohinta laskisi, mikä vähentäisi puunmyyntihalukkuutta. Suomen kansantaloudelle tulisi tuntuvat tappiot.