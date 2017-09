Pääkirjoitus

Saksa koki protestivaalit, jotka tekevät maan politiikasta entistä varovaisempaa

liittopäivävaalien tulos oli vaalikampanjan loppusuoran kan­natuskyselyjen mukainen. Silti tuloksessa on sulateltavaa maassa, joka on pitänyt jatkuvuutta yhtenä poliittisen kulttuurinsa kulmakivenä.Sodanjälkeisen ajan Saksa on ollut kahden suuren puolueen joko vuorotellen tai yhdessä hallitsema. Nyt molemmat kärsivät tappioita, ja samaan aikaan äänestysprosentti nousi reippaasti. Liittokansleri ­Angela Merkelin johtamat kristillisdemokraatit menettivät eniten, ja sosiaalidemokraatit saivat nyky-Saksan huonoimman tuloksensa. Pienpuolueita on nyt liittopäivillä yhden tai kahden sijaan neljä, ­eivätkä ne ole edes kovin pieniä, sillä kaikki ylittivät äänikynnyksen kirkkaasti. Puo­luekenttä on entistä hajaantuneempi – kuten monissa muissakin Euroopan maissa.Ensimmäistä kertaa liittopäiville nousi puolue kristillisdemokraattien oikealta puolelta, Vaihtoehto Saksalle (AfD). Siitä tuli yhdistelmä yleistä protestia, maahanmuuttovastaisuutta, äärioikeistoa ja Venäjä-sympatioita. Erityisen hyvin puolue menestyi ­entisessä Itä-Saksassa. Ilmiötä selitettiin tuoreeltaan sekä taloudellisilla tekijöillä että kylmän sodan ajalta periytyvällä erilaisella suhteella Saksan historiaan.Tulos tekee hallituksen muodostamisesta hankalaa. Ensimmäistä kertaa enemmistöön tarvitaan yhden suuren puolueen lisäksi kaksi pientä – ellei monien vaiheiden jälkeen päädytä vielä kerran kristillisdemokraattien ja sosiaalidemokraattien suureen koalitioon. Kristillisdemokraattien, vapaiden demokraattien ja vihreiden hallitus­pohjassa olisi jännitteitä sekä pienpuolueiden että vihreiden ja tappion kärsineen ­kristillisdemokraattien baijerilaisen sisarpuolueen CSU:n välillä.Saksalaiseen perinteeseen ei kuulu vähemmistöhallitusten muodostaminen, vaan enemmistöä haetaan pitkään ja lopulta ehkä uusilla vaaleilla uhaten.unnuntain vaalien tulos muutti Saksan ­poliittista karttaa, mutta muutokset maan poliittiseen linjaan voivat olla pienempiä.Vaikka hallitusneuvottelut ovat työläitä, politiikan suurissa linjoissa suurin osa puolueista on melko lähellä toisiaan vasemman laidan Linkeä ja oikean laidan AfD:tä lukuun ottamatta.Muutokset riippuvat siitä, miten muut puolueet reagoivat AfD:n nousuun. Merkelin aikana politiikan keskikenttää kohti liikkuneet kristillisdemo­kraatit saattavat taas korostaa konservatiivisia piirteitään. Sosiaalidemokraatit puolestaan pohtivat, miten puhutella idän osavaltioiden taloudellisesti heikommassa asemassa olevia, jotka halusivat protestoida äänestämällä AfD:tä. Maahanmuuttokysymyksissä tiukennuksia voi tulla kautta linjan.Muualla Euroopassa Saksan sisäpoliittinen tilanne näkyy siinä, että maa ei ehkä ole valmis ottamaan suuria loikkia EU:n uudistamisessa. Luvassa on pieniä askelia sekä tiukkoja neuvotteluja rahasta ja vallasta jäsenvaltioiden välillä.osoittivat, että suurimmassa EU-maassa vaikuttavat samat voimat kuin muuallakin. Eurooppalaiset yhteiskunnat muistuttavat toisiaan, vaikka niiden poliittiset järjestelmät ja kulttuurit suodattavat muutoksia eri tavoin.Saksaan on vuosikymmenten ajan juurrutettu ajatusta loivien kaarteiden arvostamisesta politiikassa. Tällä kertaa puoluekartta ja pian ehkä myös hallituspohja näyttävät uudenlaiselta, mutta lopputuloksena voi silti olla varovaisuuden korostu­minen politiikan sisällössä. Nationalistiseksi Saksa ei muutu, mutta hiukan enemmän sisäänpäin katsova siitä saattaa tulla. Saksa on myös tulevaisuudessa EU:n veturi, ­koska muita vaihtoehtoja ei ole tarjolla, mutta vauhti on ehkä odotettua verkkaisempi.