Enää Väyrystä odotellaan presidenttikilpaan

Lauantaina

ja maanantaina varmistui kahden presidenttiehdokkaan ehdokkuus. Perussuomalaisten puoluevaltuusto valitsi lauantaina puolueen varapuheenjohtajan Laura Huhtasaaren puolueen ehdokkaaksi ennakko-odotusten mukaisesti.Maanantaina puolestaan julkaistiin Sauli Niinistön ehdokkuuden tueksi perustetun valitsijayhdistyksen keräämien kannattajakorttien alustava määrä. Maanantaiaamun laskennassa hyväksyttyjä kannattajakortteja saatiin kokoon 156 000 kappaletta. Lain vaatima määrä on 20 000 kannattajakorttia. Niinistön kampanja on siis kerännyt lähes kahdeksankertaisesti vaaditun määrän.Niinistön puolesta kerättyjen korttien määrä saattaa vielä muuttua hiukan, kunhan Helsingin vaalipiirilautakunta on tarkastanut kortit. Virallisesti Niinistö ei siis vielä ole ehdokas.Niinistö mukaan lukien vaaleissa on nyt seitsemän ehdokasta: keskustan ­Matti Vanhanen, vasemmistoliiton Merja Kyllönen, vihreiden Pekka Haavisto, Sdp:n Tuula Haatainen, Rkp:n Nils Torvalds sekä Huhtasaari ja Niinistö.Kristillisdemokraatit eivät aseta omaa ehdokastaan vaan menevät joukolla ­Niinistön taakse. Kokoomus asettunee Niinistön tueksi puoluevaltuuston kokouksessa lokakuun lopulla.Ehdokasluku saattaa kasvaa vielä tästäkin. Myös europarlamentaarikko Paavo Väyrysen ehdokkuutta varten kerätään kannattajakortteja.sa presidenttiehdokkaista on vähän murahdellut, kun Niinistöä ei ole näkynyt eikä kuulunut tähänastisissa presidentinvaalipaneeleissa.Vastauksena tähän Niinistön kampanjatoimisto ilmoitti tulevan ehdokkaan osallistuvan valikoituihin vaalipaneeleihin lokakuun lopusta lähtien, tiedotteen mukaan ”aiemmin kuin koskaan istuvan presidentin osalta”.Varsinaisen kampanjansa Niinistö aloittaa itsenäisyyspäivän jälkeen.Virallinen ehdokasasettelu päättyy 12. joulukuuta. Ensimmäisen kierroksen vaalipäivä on sunnuntai 28. tammikuuta. Mahdollinen toisen kierroksen vaalipäivä on siitä kahden viikon päästä, 11. helmikuuta.