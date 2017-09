Pääkirjoitus

Rakas Ivanka teki jo oharit Kiinalle – Miten käy isä-Trumpin vierailun?

Pekingissä

on käynnissä odotuksen syksy, mutta puhutaan ensin hieman Ivanka Trumpista.Kiinalaiset rakastavat presidentti Trumpin tytärtä. Hän edustaa ylellistä elämäntyyliä, jossa raha saa näkyä. Se sopii monen kiinalaisen makuun. Ihastusta lietsoi myös Ivankan keväinen yllätysvierailu kiinalaisten uudenvuodenjuhliin Washingtonissa. Miten kaunis ele!Eniten Ivanka Trump saa kuitenkin kiittää suosiostaan jälkikasvuaan. Hänen kuusivuotias tyttärensä on käynyt mandariinikiinan tunneilla 1,5-vuotiaasta lähtien. Hän on nettisensaatio Kiinassa. Kun presidentti Xi Jinping vieraili Yhdysvalloissa, Arabella Kushner lauloi hänelle kiinaksi. Kiinan some räjähti.Ivankan etu on myös presidentin neuvonantaja-puoliso Jared Kushner, josta kiinalaiset ovat toivoneet Henry Kis­singer -henkistä linkkiä maiden välille.odotuksesta: tänä syksynä Pekingin listalla on ollut kolme isoa asiaa.Juuri nyt odotetaan puoluekokousta, joka alkaa 18. lokakuuta. Se on Kiinan tärkein kokous viiteen vuoteen. Siellä päätetään tulevaisuuden suuntaviivat ja oletettavasti Xi valitaan jatkamaan puoluejohdossa ja presidenttinä.Pari viikkoa sitten odotettiin Javankaa. Se on yhteinen lempinimi Ivanka Trumpille ja Jared Kushnerille.Paria odotettiin syysvierailulle ­Pekingiin. Xi esitti kutsun henkilökohtaisesti, ja tärkeää vierailua pidettiin ”melko varmana”, joskaan Trumpin kanslia ei koskaan vahvistanut sitä.Pettymys oli iso, kun he eivät tulleet. Perumisen syyksi arvailtiin – tietenkin – Kiinan ja Yhdysvaltain viilenneitä välejä.Jotain odotettavaa kuitenkin jäi: Kiinan ulkoministeriö vihjasi, että visiittiä ei ole välttämättä kokonaan haudattu. ”Kiina ja Yhdysvallat ovat säilyttäneet läheisen puheyhteyden ja ajatusten vaihdon useilla eri tasoilla”, ulkoministeriön edustaja vastasi, kun asiasta erikseen kysyttiin.vierailun piti olla pohjatyötä sille, mitä Pekingissä odotetaan ehkä kaikkein jännittyneimmin. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin pitäisi saapua Kiinaan vierailulle marraskuussa.Yhdysvallat on ilmaissut tyytymättömyytensä Kiinan toimiin Pohjois-Korean suhteen, ja kauppasodan mahdollisuus kytee yhä. Maiden välit ovat hyiset.Kiinan ja Yhdysvaltojen suhteissa kaikki on mahdollista, myös suuri romahdus – eikä se ole edes mitenkään täysin epätodennäköistä. Tuleekohan isä-Trump?Ei auta kuin jatkaa odottelua.