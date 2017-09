Pääkirjoitus

viikko sitten viikonloppuna eväsretkellä ulkomeren saaressa. Sää oli silloin poikkeuksellisen tyyni. Siksi kuulin lähestyvien kurkien äänet jo paljon ennen kuin erotin niiden korkealla lentäneen auran kaukana saaren toisella puolella.Lintuja oli aurassa runsaat kaksisataa. Aura haki hetken uutta muotoa avomeren yllä ja suuntasi sen löydettyään suoraan meren yli kohti etelää. Hetken kuluttua ohi lensi toinen, hieman pienempi aura. Ja sitten kolmas.Se oli elämäni ensimmäinen kerta, kun näin kurkien muuttavan meiltä poispäin meren yllä. Näky oli vaikuttava.Ja se kertoi, että syksy ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat taas kerran täällä.syksy ei ole aina se kaunein vuodenaika. Politiikan syksyä rumentaa se, että keskustelu hallituksen budjettiesityksestä tai laajemmin talouspolitiikasta ei yleensä ole älyllisesti rehellistä ja avointa vaan pikemminkin henkisesti jäykkää ja asenteellista.Näinä aikoina oppositio ei esittele rakentavimpia puoliaan. Mediakin vaatii oppositiolta vain harvoin selkeitä perusteluja ja johdonmukaisuutta – joita ei aina löydä edes hallituksen esityksistä.Politiikan syksyä samentaa myös se, ettei eduskuntakeskustelulla ole budjetin sisällön kannalta juuri merkitystä. Enemmistöhallituksen budjettiesitys hyväksytään aina lähes sellaisenaan joka tapauksessa.politiikassa on kuitenkin myös sellaisia asioita, joissa aito vuorovaikutus on mahdollista ja joissa vuorovaikutuksella voi olla merkitystä myös lopputuloksen kan­nalta. Nämä asiat liittyvät siihen, mi­ten Suomi suhtautuu Euroopan unionin ja sen talous- ja rahaliiton tulevaisuuden vaihto­ehtoihin. Ja ­siihen, kuinka Suomi voi edistää asiaan kytkeytyviä tavoitteitaan käytännössä.Saksassa pidettiin vaalit viime viikonloppuna. Liittokansleri Angela Merkel säilytti asemansa, mutta uuden hallituksen kokoaminen ja ohjelmasta sopiminen vaativat häneltä aikaa ja vaivaa.Ranskan presidentti Emmanuel Macron aikoo syöttää julkiseen keskusteluun kasan omia tulevaisuuspallojaan jo tämän viikon aikana. Lisäksi jäsenmaiden pääministerit pohtivat talous- ja rahaliittoon liittyviä asioita kasvokkain Tallinnassa jo ylihuomenna.Siksi unionin tulevaisuuden visioita koskevan taustavalmistelun ja poliittisen keskustelun pitää vähitellen kaartaa kohti kansallista kannanmuodostusta myös täällä Suomessa.tulevaisuutta koskevissa visioissa on kyse suurista ja kauaskantoisista asioista. Niitä koskevien kansallisten tavoitteiden asettamiseen ja edistämiseen tulisi siksi suhtautua yhtä strategisesti ja pitkäjänteisesti kuin 1990-luvun alussa eli silloin, kun Suomi neuvotteli ensin Eta- ja sitten EU-jäsenyydestä.Nyt näyttää siltä, että näin olisi ainakin osittain myös tapahtumassa.Pääministeri Juha Sipilä (kesk) on tavannut viime aikoina aktiivisesti eurooppalaisia kollegojaan. Hän on myös kertonut, että hallitus asettaa EU:n ja Emun tulevaisuuteen liittyvät askelmerkkinsä lokakuussa ja että hän ajaa niitä aktiivisesti myös joulukuun Eurooppa-neuvostossa. Lisäksi hän antaa eduskunnalle pääministerin ilmoituksen EU-asiasta marraskuussa.Nämä kaikki ovat oikein hyviä asioita. Suomen tavoitteita ei voida kuitenkaan edistää tyhjiössä. Siksi Suomen hallitukselta ja sen alaiselta virkakunnalta pitäisi liietä aikaa ja energiaa myös moniarvoisen kansalaiskeskustelun virittämiseen ja siihen osallistumiseen. Niin nimittäin tekevät jo nyt myös monet muut toimijat niin täällä Suomessa kuin muuallakin Euroopassa.virittelyn ohella on olennaista kuulla ja ymmärtää myös muille jäsenmaille ja niiden kansalaisille olennaisia näkökulmia. Se antaa eväitä omien viestien oikeanlaiseen muotoilemiseen ja oivaltavaan verkottumiseen sekä omien tavoitteiden etupainotteiseen ja oikea-aikaiseen edistämiseen.Yksi unionin tulevaisuuteen liittyvän vaikuttamistyön tärkeä jakso on tänä syksynä. Vaikuttamisen aika ei kuitenkaan lopu vuodenvaihteessa vaan jatkuu siitä eteenpäin ainakin pari kolme vuotta. Siksi fokuksen pitää säilyä kirkkaana myös kaikkina vasta tulossa olevina syksyinä, jolloin kurjet lentävät jälleen Suomesta suurina auroina suoraan meren yli kohti etelää.