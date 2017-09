Pääkirjoitus

Brexit-neuvottelut hievahtivat hivenen pääministeri Mayn puheen ansiosta

ja EU:n neuvottelijat ovat kohdanneet Brysselissä kuu­kausittain kesäkuun puolivälistä lähtien etsiäkseen sopua Britan­nian EU-eron ehdoista. Tunnelma on ehtinyt kehittyä selvästi tuskastuneeksi. Maanantaina käynnistyneellä neljännellä neuvottelukierroksella ilmassa on hiukan toivoa, ja viikon kuluessa pientäkin edistystä voisi jo pitää saavutuksena tähänastiseen verrattuna.Tällä viikolla punnitaan useammassa yhteydessä, antoiko Britannian pääministeri Theresa May perjantaina EU-erosta pitämässään puheessa todellisia aineksia kiistakysymysten ratkaisemiseen. EU-neuvottelujen alettua May tapasi tiistaina Eurooppa-neuvoston puheen­johtajan ­Donald Tuskin. Torstaina hän kohtaa jäljelle jäävien 27 EU-maan johtajia digitalisaatiohuippukokouksessa Tallinnassa.Eniten huomiota on saanut Mayn ehdotus, jonka mukaan maaliskuussa 2019 päättyvää neuvotteluaikaa seuraisi kahden vuoden ”toimeenpanojakso”. Sen aikana Britannian ja EU:n välisen kaupan ja vapaan liikkumisen säännöt pysyisivät nykyisinä.Ensireaktiot Mayn ehdotuksiin ovat olleet enimmäkseen varovaisen toiveikkaita, joskin täyslaidallisia on tullut odotetusti sekä jyrkän brexitin kannattajilta Britanniassa että kaikkien Britannialle tehtävien myönnytysten vastustajilta muissa EU-maissa.ay piti etukäteen vuolaasti mainostetun ­puheensa Firenzessä Italiassa voidakseen kytkeä viestinsä heti puheen alussa renessanssiin, ”joka oli inspiraationa vuosi­sadoille luovuutta ja kriittistä ajattelua kautta maanosamme, ja joka monella tavalla määritteli, mitä tarkoittaa olla eurooppalainen”.Korkealentoisen alun jälkeen Mayn ongelmana oli, että hän puhui samaan aikaan hyvin erilaisille yleisöille, joista vaikeimpia oli ­hänen oma konservatiivinen puolueensa. Konservatiivien puoluekokous käynnistyy sunnuntaina Manchesterissa.May kuorrutti puheensa selvät myönnytykset EU:lle osuuksilla, joissa hän perusteli Britannian EU-ero­päätöstä erillisellä historiallisella identiteetillä ja ­sillä, että Britannia ”ei koskaan tuntenut kokonaan olevansa kotonaan Euroopan unionissa”.Kansallismielinen kosiskelu tuskin riittää konservatiivien kovan linjan brexit-siivelle. Erityinen ongelma Maylle on hänen paikkaansa kyttäävä ulkoministeri Boris Johnson, joka Firenzen puheen alla vaati pitkässä lehtikirjoituksessa EU-yhteyksien kerta­kaikkista katkaisemista.uiden EU-maiden yleisöihin May vetosi puhumalla Britannian vahvasta ­yhteydestä Eurooppaan ja yhteyden säilymisestä.Yksi kynnyskysymys siinä, että eroneuvottelut voivat edetä neuvotteluiksi ­tulevista suhteista, on sovinto kansalaisten liikkumisesta EU:n ja Britannian välillä. May vakuutti, että EU-kansalaiset ovat turvassa, mutta kaksivuotisen ­toimeenpanojakson aikana EU-maista tulijat rekisteröitäisiin. Uusille tulijoille tämä tarkoittaisi turvatto­muutta.Konkreettisempi vastaantulo Maylta oli sitoutuminen Britannian maksuvelvoitteisiin vuoteen 2020 asti. Noin 20 miljardin euron summaa on avaus neuvotteluissa EU-eron kustannuksista Britannialle.Helpoimmin hyväksyttävä tarjous oli valmius pysyä mukana EU:n puolustusyhteistyössä. Siitä ei kuitenkaan voi sopia erikseen. Ensin tarvitaan ­sopimus eron ehdoista.Neuvotteluaikaa on enää puolitoista vuotta. Se on vähän.