Pääkirjoitus

Populistipuolueet hautoivat islaminvastaisia voimia – äärioikeisto korvaa kotimaisen vallan puutettaan ylikans

Euroopan

S

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

populististen äärioikeistopuolueiden kehityksen kuvaamiseen sopisi munanhautomisteoria – jos sellainen vain politiikan tutkimuksessa olisi.Alternative für Deutschland -puolueen karismaattinen johtaja Frauke Petry ­ilmoitti heti puolueensa menestyksellisten liittopäivävaalien jälkeen, että hän ei osallistu puolueen toimintaan parlamentissa. Petry ei hyväksy sitä, että vaali­voitto saatiin teemoilla, jotka olivat pelkoja lietsovia, äärikansallisia ja islaminvastaisia. Hänen mukaansa vaaleissa saavutettu voima valuu hukkaan. Näillä näkemyksillään puolue marginalisoi itsensä: se ei pääse vaikuttamaan Saksan suuntaan, äärinäkemykset raottavat puolueen ovea uusnatseille, ja edessä on vähäinen sivurooli oppositioräksyttäjänä.Brittiläisessä, erityisesti EU-vastustukseen keskittyneessä Ukipissa kuohuu myös. Puolueen johtopaikalta EU-kansanäänestyksen jälkeen eronnut Nigel ­Farage aikoo perustaa uuden puolueen, jos Ukipin johtoon valitaan kannatustaan kasvattava Anne Marie Waters. Waters on keskittynyt islaminvastaisuuteen. Farage olettaa, että Watersin voitto puolue­kokouksessa tällä viikolla tekisi puo­lueesta ulkomaalaisvastaisen liikkeen.uomalaisen korvaan tällainen kehitys kuulostaa tutulta. Perussuomalaiset kasvoivat kohti voittojaan ­pitämällä puolueen ovia levällään. Puheenjohtaja Timo Soini löi kukkasella, jos joku sisään päässyt levitti vihapuheita. Lopulta Soini luopui ja puolueen valta siirtyi Soinin pettymykseksi islamin­vastaisuudesta voimaansa saaville.Soini, Farage ja Petry hautoivat omaa ja puolueensa valtaa kasvattaessaan voimia, jotka lopulta rikkoivat kuoriu­tuessaan myös puolueen kuoren. Nämä uudet voimat eivät leimaudu emoihinsa vaan toisiinsa.Äärivoimien on tulevaisuudessa entistä helpompaa tehdä ylikansallista yhteistyötä, kun malttia ja maan sisäistä poliittista yhteistyötä kaivanneet on raivattu tieltä. Yhteistyötä odottelevat jo ääri­oikeiston edustajat Ranskassa, Ruotsissa ja Hollannissa. Populistinen äärioikeisto korvaa kotimaisen vallan puutettaan ylikansal­lisella verkostoitumisella. Puo­lueet ovat vain näkyvin osa yhteistyötä.