y-sanaa on käytetty aivan ruokot­tomasti. Yhteisvastuu on suomalaisen politiikan kirosana. Ennen vanhaan se oli myönteinen ilmaisu.Kirkon Yhteisvastuukeräys kerää yhä rahaa ja kertoo olevansa ”lähimmäisenrakkauden kansanliike”. Eurooppalaisessa yhteydessä ilmaisu hukkaa lähimmäisen, rakkauden ja kansanliikkeen.pelätään, että kun Ranska ja Saksa ovat päässeet yli vaaleistaan, kun Britannia on ohjannut itsensä sivuraiteelle brexit-neuvotteluissa ja kun Ranskan presidentti Emmanuel Macron on allekirjoittanut tärkeän työlainsäädäntöpakettinsa, Ranska ja Saksa kiihdyttävät EU:n yhdentymistä euroaluetta kärkeen nostaen. Mukaan saa tulla tai kelkasta voi jäädä pois. Jos tulee, pysyy vallan keskiössä.Nyt nämä virstanpylväät on ohitettu. Macron on jo ehtinyt kaivata uudistuksia EU-järjestelmään. Tiivistymistä vastustaneen Britannian paino EU:ssa katoaa. Saksan liittokansleri Angela Merkel siirtyi viimeiselle valtakaudelleen ja on palveluksen velkaa Macronille, jonka voitto äärioikeistosta pelasti EU:n. Komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker kertoi, että nyt on hyvä aika tiivistää EU:ta.hallituksella täytyy siis olla valmis suunnitelma integraationykäyksen varalle. Ja onhan se! Y-sana! Hallitus ei halua yhteisvastuuta. Pääministeri Juha Sipilä (kesk) käytti kaiken kansan kuullen roisisti y-sanaa: rahaliiton kehittäminen ei saa johtaa yhteisvastuun lisääntymiseen (Suomenmaa 13.9.).Yhteisvastuu on samanlainen ilmaisu kuin perustulo, p-sana. Jokainen voi rakentaa sanoille sellaisen sisällön, jota on helppo puolustaa tai vastustaa. Sitten voi leikkiä omatekoisen käsitenuken kanssa ja panna sen taistelemaan toisinajattelijan käsitenukkea vastaan.Tavalla tai toisella yhteisvastuu lisääntyy EU:ssa, halusi Sipilä sitä tai ei. Yhteisvastuu on jo kasvanut kaiken aikaa pienin askelin – muun muassa talous- ja pakolaiskriisin hoidon aikana. Turval­lisuuspolitiikassa se on jopa toivottua.kannattaisi tunnustaa tosiasiat ja keskittyä vaikuttamiseen. Yhteisvastuu ei ole valmis malli, jolle näytetään joko vihreää tai punaista ­valoa. EU-asiat osaava hallitus yrittäisi vaikuttaa Saksaan, Ranskaan ja komis­sioon niin, että yhteisvastuuta lisättäessä Suomen toiveita otettaisiin mahdollisimman paljon huomioon. Merkel voisi olla huonon vaalituloksensa jälkeen kuulolla.