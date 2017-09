Pääkirjoitus

Riittävän vahva puolustus torjuu Zapad-hysteriaa

asevoimien ja muiden turvallisuusjoukkojen pitkän harjoitusrupeaman huipentanut Zapad 17 -harjoitus päättyi viime viikolla.Zapadista kohistiin yli puoli vuotta ennen harjoituksen alkamista. Käytiin keskustelua – pääosin länsimaissa – siitä, valloittaako Venäjä harjoituksen turvin Baltian maat, onko harjoituksessa kyse venä­läisestä Troijan hevosesta tai siitä, onko Zapad kolmannen maailman­sodan lähtölaukaus.Etenkin muutamia viikkoja ennen Zapadin alkua mediahäly ja -hysteria peittivät alleen järkevät analyysit Venäjästä, sen asevoimista ja lännen ja Venäjän välisistä suhteista.Zapad-hysteria heijastaa hyvin kahta pidemmän aikavälin kehityskulkua.Kylmän sodan päättymisen jälkeen monet länsimaat – erityisesti Naton eurooppalaiset jäsenmaat – ovat pyrkineet löytämään uuden ­kehittämislogiikan asevoimilleen. Euroopassa on monia maita, joissa ei ole runsaaseen 20 vuoteen varauduttu sotilaalliseen uhkaan.Toisaalta sotilaallinen turvallisuustilanne Euroopassa on heikentynyt merkittävästi Venäjän vallattua Krimin niemimaan ja käynnistettyä sotilaallisen kriisin Itä-Ukrainassa.Suurimmassa osassa Eurooppaa laajamittaisen sotilaallisen kriisin mahdollisuutta ei pidetty Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen mahdollisena. Sotilaallinen pelote ja laajamittainen puolustuskyky ajettiin näissä maissa alas. Kylmän sodan päätyttyä eurooppalaisten asevoimien vahvuuksia on pienennetty ­sadoillatuhansilla sotilailla ja puolustusbudjetteja on leikattu.Pelotteen ja laajamittaisen sodankäyntikyvyn ovat korvanneet kriisinhallinta, terrorismin vastainen toiminta ja vastakumouksellinen sodankäynti. Sotilasoperaatioita on toteutettu ahkerasti – usein Yhdysvaltojen johdolla ylläpidetyn ilma- ja informaatioylivoiman turvin ja sotilaallisesti vaatimattomia vastustajia vastaan.asevoimista on tullut pieniä, ja niiltä puuttuu kykyä laajamittaiseen sodankäyntiin kehittynyttä vastustajaa vastaan. Vain Yhdysvallat on panostanut mittavasti asevoimiensa teknologiseen ylivoimaan, vaikka maa on samalla pienentänyt asevoimiensa vahvuutta noin miljoonalla sotilaalla.Monet eurooppalaiset valtiot ovat voineet alisuoriutua puolustuksensa ylläpitämisessä Yhdysvaltojen mittavan sotilaallisen voiman turvin. Niin kauan kuin Naton viidennen artiklan turvatakuut näyttivät pitävän, eurooppalainen puolustuskyky näivettyi vähitellen.jännitteet Venäjän ja lännen välillä ovat lisääntyneet, ja se on näkynyt erityisen selvästi Itämeren alueella. Yli kolmen vuoden ajan Venäjä on viestinyt tyytymät­tömyyttään sotilaallisin keinoin, ja Nato on alkanut vahvistaa itäisten jäsenmaidensa puolustusta.Donald Trumpin presidentti­kaudella Yhdysvallat on kyseenalaistanut roolinsa ”Euroopan pelastajana”. Tämä on saanut monet Naton jäsenmaat huolestumaan. Kun maan oma sotilaallinen kyky on puutteellinen, Venäjän koventunut sotilaallinen retoriikka ja monet provokatiiviset sotilaalliset toimet näyttävät uhkaavilta.Puolustuskyvyn kehittäminen on pitkän aikavälin toimintaa, eikä ­Eurooppaan ole mahdollista rakentaa nopeasti uutta sotilaallista kykyä. Kriisiin vastataan pääosin sillä puolustuskyvyllä, joka on kehitetty 30 viime vuoden aikana. Nyt tehtävillä päätöksillä rakennetaan käyttökelpoista puolustuskykyä 2020-luvun ja sen jälkeisen ajan tarpeisiin.muodostui jo kauan ennen harjoituksen käynnistymistä eräänlainen ”punainen lippu” – ­slogan, jota huutamalla sai äänensä kuuluville. Zapadin avulla Yhdys­vallat on pyrkinyt lisäämään ­eurooppalaisten maiden panostuksia maanosan puolustukseen.Samalla tavalla Naton itäiset jäsenmaat ovat Zapadin muodostaman uhan nimissä yrittäneet saada muita liittokunnan jäsenmaita – erityisesti Yhdysvaltoja – panostamaan aiempaa enemmän Venäjän muodostaman sotilaallisen uhan torjuntaan. Zapadista muodostui strategisen viestinnän väline kauan ennen harjoituksen alkamista.Emme voi tietää, miten sotilaal­linen jännite lähialueillamme kehittyy tulevaisuudessa. Paras tapa ­välttää vastedes Zapad-hysteria on panostaa omaan puolustuskykyyn riittävästi.