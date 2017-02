USA:n arvovalta ei synny vain aseilla

Päivän lehti 1.3.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Presidentti Donald Trumpin ehdotus Yhdysvaltojen sotilasmenojen korottamiseksi muun muassa kehitysyhteistyön ja ympäristöviraston rahoituksen kustannuksella kohtaa vielä monta estettä Yhdysvaltojen kongressissa. Ehdotus vahvisti käsitystä siitä, miten Trump ajattelee turvallisuudesta. Hän on valmis heikentämään Yhdysvaltojen mahdollisuuksia vaikuttaa maailmassa muilla keinoilla kuin aseilla.



Trumpin maanantaina tekemä ilmoitus nostatti välittömästi vastalauseiden ja kriittisten arvioiden myrskyn. Edessä on poliittinen kamppailu budjettirahoista.



Trump haluaa korottaa puolustusmenoja ensi vuonna 54 miljardilla dollarilla eli noin 51 miljardilla eurolla. Summa on ensisilmäyksellä hätkähdyttävä, noin 18-kertainen Suomen koko puolustusbudjettiin verrattuna. Luku on suuri myös suhteessa ­Yhdysvaltojen tämänvuotiseen 584 miljardin dollarin puolustusbudjettiin.



Summa pienenee, kun sitä vertaa Yhdysvaltojen lähes 700 miljardin dollarin sotilasmenoihin vuosikymmenen alussa ja kun otetaan huomioon menojen eri laskentatavat. ­Barack Obamankin hallituksen suunnitelmissa oli 35 miljardin dollarin menolisäys.



Ehdotuksen yksi erikoisuus on kuitenkin siinä, ettei Yhdysvallat nyt kustanna samanlaisia sotatoimia kuin aiemmin Irakissa ja Afganistanissa.



Trump sanoo hävittävänsä terroristijärjestö Isisin maan päältä, mutta sitä tuskin voi tehdä uusilla sotalaivoilla ja lentokoneilla, joihin rahat ennakkotietojen mukaan on tarkoitus käyttää.



S uurempi ongelma on tapa, jolla Trumpin hallitus haluaa kattaa sotilasmenot. Leikkausten kohteina olisivat lukuisat liittovaltion menoluokat, paitsi vanhempien kansalaisten terveysohjelma Medicare ja saman väestöryhmän nauttimat sosiaalituet. Edunsaajien joukossa on paljon Trumpia äänestäneitä pienituloisia valkoisia amerikkalaisia.



Erityisen kovaa kohtelua saisivat osakseen ulkoministeriö ja kehitysavusta vastaavat viranomaiset, jotka menettäisivät lähes kolmanneksen rahoistaan. Perässä tulisivat muiden muassa ympäristövirasto, verohallinto ja koulutus. Niiden piirissä on suhteellisen vähän Trumpin äänestäjiä.



T ällaiset ehdotukset törmäävät sekä lakisääteisiin menoeriin että konservatiivisten republikaanien vastustukseen. Monet republikaanit vastustavat lisävajetta, vaikka sitä aiheuttaisivat sotilasmenot.



Kyseessä oli ehkä enemmän poliittinen avaus kuin tiukka puolustusmenojen kasvulle asetettu tavoite. Trumpin ilmoitus pohjusti kongressin molemmille kamareille pidettävää puhetta, joka hänen oli määrä pitää varhain keskiviikkona Suomen aikaa.



Tärkeässä roolissa Trumpin puheissa – myös ilmoituksessa sotilasmenoista – on ­uhkakuva. Trump perusteli sotilasmenojen lisäystä kertomalla, miten ennen Yhdysvallat ei koskaan hävinnyt sotia ja ”nyt me emme koskaan voita sotaa”.



Väite oli tuulesta temmattu, kuten Trump Vietnamin sodan aikana moneen kertaan asevelvollisuuden väistäneenä miehenä tietää. Vietnamissa Yhdysvallat hävisi 1970-luvulla, mutta tällä vuosisadalla Yhdysvallat aluksi voitti sodat sekä Afganistanissa että Irakissa mutta sen jälkeen hävisi molemmissa rauhan.



Trumpin tavoite lisätä asevoimaa diplomatian ja kehityshankkeiden kustannuksella heikentää Yhdysvaltojen kykyä ehkäistä sotia, terrorismia ja pakolaiskriisejä. Yhdysvaltojen asevoimalla on merkitystä muun muassa Euroopassa, mutta rauhan voittamiseen tarvitaan myös Yhdysvaltojen diplomatiaa.