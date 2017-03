Perjantain tulospörssissä muun muassa hiihtoa, jääkiekkoa ja keskeisimpiä rahapelejä

Päivän lehti 1.4.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hiihto Kontiolahti: SM-kilpailut, 1. kisapäivä:



Miesten 10 km (v): 1) Lari Lehtonen ImatrU 22.04,9, 2) Perttu Hyvärinen RiistU jäljessä 15,7 sekuntia, 3) Ristomatti Hakola JäJä –24,3, 4) Kusti Kittilä OHS –33,7, 5) Antti Ojansivu JäJä –35,8, 6) Ville Nousiainen KoHS –37,8, 7) Sami Jauhojärvi VuokattSTK –37,9, 8) Olli Hiidensalo VHS –45,7, 9) Anssi Pentsinen VHS –53,6, 10) Karel Tammjärv Tartu S –54,0.



Naisten 5 km (v): 1) Kaisa Mäkäräinen KontiolU 12.41,3, 2) Krista Pärmäkoski IkaalUrh –6,4, 3) Aino-Kaisa Saarinen LeKi –19,3, 4) Mari Laukkanen EK-P –20,3, 5) Kerttu Niskanen Koitto –33,5, 6) Anne Kyllönen KaHS –35,8, 7) Eveliina Piippo VuokattSKT –41,7, 8) Laura Mononen HmlHS –42,6, 9) Anita Korva KaHS –59,7.



Jääkiekko Liiga: Puolivälierien 6. ottelut:



HIFK–TPS je. 3–2 (1–0, 0–1, 1–1, 1–0)



1. erä: 8.59 Teemu Eronen (Jarkko Malinen) 1–0 yv.



2. erä: 38.34 Patrik Virta (Tomi Kallio) 1–1.



3. erä: 43.33 Kai Kantola (Micke-Max Åsten-Roope Hintz) 2–1, 43.57 Henrik Tallinder (Topi Taavitsainen-Timi Lahtinen) 2–2.



4. erä: 1.29 Mika Partanen (Lennart Petrell-Joe Finley) 3–2.



Jäähyt yhteensä: HIFK 2x2 min=4 min, TPS 2x2 min=4 min



Torjunnat: Kevin Lankinen HIFK 11+6+17+1 =35, Oskari Setänen TPS 5+8+4+3=20



Yleisöä: 8200.



HPK–JYP 5–2 (1–0, 3–1, 1–1)



1. erä: 2.35 Sakari Manninen 1–0.



2. erä: 23.17 Juha Koivisto (Severi Sillanpää-Miro Ruokonen) 2–0, 25.00 Teemu Turunen (Joni Tuulola-Juho Keränen) 3–0, 37.57 Eero Somervuori (Teemu Turunen-Sakari Manninen) 4–0 yv, 39.34 Juha-Pekka Hytönen (Juha Uotila-Janne Tavi) 4–1.



3. erä: 55.06 Joonas Nättinen (Sami Niku-Antti Suomela) 4–2 im, 59.53 Petteri Nikkilä (Otto Paajanen) 5–2 tm.



Jäähyt yhteensä: HPK 7x2 min=14 min, JYP 6x2 min=12 min



Torjunnat: Emil Larmi HPK 9+3+22=34, Juho Olkinuora JYP 6+3+0=9, Pekka Tuokkola JYP 0+6+2=8 poissa 54.03–55.06, 55.23–57.21, 57.40–59.53.



Yleisöä: 3781.



Ilves–Tappara 3. je. 1–2 (0–1, 0–0, 1–0, 0–0, 0–0, 0–1))



1. erä: 3.05 Jere Karjalainen (Valtteri Kemiläinen-Otto Rauhala) 0–1.



Jäähyt: 9.05 Kristian Kuusela Tappara 2 min, 18.06 Arto Laatikainen Ilves 2 min.



2. erä: Maaliton.



Jäähyt: 21.54 Blake Parlett Tappara 2 min, 26.02 Sebastian Repo Tappara 2 min, 36.43 Alexander Bonsaksen Tappara 2 min.



3. erä: 45.53 Markku Flinck (Olli Vainio-Ville Meskanen) 1–1.



4. erä: maaliton.



Jäähyt: 69.45. Alexander Bonsaksen T 2 min, 79.46 Michael Keränen I 2 min.



5. erä: maaliton.



6. erä: 107.39 Blake Parlett (Jukka Peltola–Jan-Mikael Keränen) 1–2.



Jäähyt yhteensä: Ilves 2x2 min=2 min, Tappara 6x2 min=10 min



Torjunnat: Antti Lehtonen Ilves 11+5+8+8+3=43, Dominik Hrachovina Tappara 8+15+16+11+11+2=63



Yleisöä:7300.



Seuraavat ottelut: 1.4. JYP–HPK, Tappara–Ilves.



NHL: Boston–Dallas 2–0 (1–0, 1–0, 0–0), B: Tuukka Rask 27/27 torjuntaa, D: Antti Niemi 22/24 torjuntaa. Philadelphia–NY Islanders 6–3 (5–0, 0–1, 1–2), P: Valtteri Filppula 1+1. Carolina–Columbus ja. 2–1 (0–0, 0–1, 1–0, 1–0), Ca: Teuvo Teräväinen 0+2, Co: Joonas Korpisalo 29/31 torjuntaa. Montreal–Florida 6–2 (3–0, 0–1, 3–1), F: Jussi Jokinen 0+1. Edmonton–San Jose 3–2 (2–1, 0–0, 1–1), Nashville–Toronto 1–3 (0–1, 0–1, 1–1), N: Pekka Rinne 14/16 torjuntaa. Minnesota–Ottawa 5–1 (1–1, 2–0, 2–0), M: Mikko Koivu 0+1, Mikael Granlund 0+1. Winnipeg–Anaheim ja. 4–3 (1–2, 0–1, 2–0, 1–0), W: Joel Armia 1+0, A: Sami Vatanen 0+1. Tampa Bay–Detroit 5–3 (1–1, 3–1, 1–1).



Mestis: Välierien 2. ottelut, neljällä voitolla loppuotteluun: Espoo-United–SaPKo 1–5 (0–5, 0–0, 1–0). SaPKo johtaa voitoin 2–0.



K-Vantaa–TuTo myöh.



Koripallo NBA: Detroit–Brooklyn 90–89, Chicago–Cleveland 99–93, Minnesota–LA Lakers 119–104, Phoenix–LA Clippers 118–124, Portland–Houston 117–107.



Lumilautailu Spindleruv Mlyn, Tshekki:



Lumilautailun nuorten MM-kilpailut, slopestyle:



Naiset: 1) Tess Coady Australia 94,25 pistettä, 2) Reira Iwabuchi Japani 87,50, 3) Elli Pikkujämsä Suomi 84,00, 4) Emmi Parkkisenniemi Suomi 75,00,...24) Iina Puhakka Suomi 25,33.



Miehet: 1) Chris Corning USA 96,75, ...51) Sami Kallo Suomi 34,66.



Taitoluistelu Helsinki: MM-kilpailut:



Naiset, lopputulokset: 1) Jevgenia Medvedeva Venäjä 233,41, 2) Kaetlyn Osmond Kanada 218,13, 3) Gabrielle Daleman Kanada 213,52, 4) Karen Chen Usa 199,29, 5) Mai Mihara Japani 197,88, 6) Carolina Kostner Italia 196,83, 7) Ashley Wagner USA 193,54, 8) Maria Sotskova Venäjä 192,20.



Jäätanssi:



Lyhyttanssi (20 parasta paria vapaatanssiin): 1) Tessa Virtue/Scott Moir Kanada 82,43 pistettä, 2) Gabriella Papadakis/Guillaume Cizeron Ranska 76,89, 3) Madison Hubbell/Zachary Donohue USA 76,53, 4) Madison Chock/Evan Bates USA 76,25, 5) Maia Shibutani/Alex Shibutani USA 74,88, 6) Kaitlyn Weaver/Andrew Poje Kanada 74,84, 7) Anna Cappellini/Luca Lanotte Italia 73,70, 8) Jekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev Venäjä –73,54, ,... 24) Cecilia Törn/Jussiville Partanen Suomi 52,22.



Törn ja Partanen eivät selviytyneet vapaatanssiin.



Rahapelejä Eurojackpot 13/17



Päänumerot (31.3.): 8, 14, 34, 40, 44. Tähtinumerot: 1, 7.



Voitonjako: 5+2 oikein ei yhtään kappaletta, 5+1 oikein 489 804,10 e, 5 oikein 172 872,00 e, 4+2 oikein 5 122,10 e, 4+1 oikein 288,50 e, 4 oikein 129,10 e, 3+2 oikein 67,00 e, 2+2 oikein 23,30 e, 3+1 oikein 20,10 e, 3 oikein 15,80 e, 1+2 oikein 10,30 e, 2+1 oikein 8,50 e.



Keno 13/17



Päiväarvonta (31.3.): 1, 5, 10, 13, 14, 15, 22, 30, 31, 33, 35, 38, 40, 42, 49, 55, 61, 62, 69, 70. Kunkkunumero: 14.



Ilta-arvonta (31.3.): 6, 7, 9, 14, 18, 21, 30, 31, 34, 39, 44, 45, 46, 48, 49, 52, 55, 63, 66, 69. Kunkkunumero: 52.



Perjantai-Jokeri 13/17



(31. 3.): 0 3 6 3 9 0 1.



Voitonjako: 7 oikein ei yhtään kappaletta, 6 oikein 3 kpl voitto-osuus 20 000,00 e, 5 oikein 500,00 e, 4 oikein 50,00 e, 3 oikein 6,00 e, 2 oikein 3,00 e.







Tv-urheilua Yle TV2



10.00 Hiihdon SM: Viesti N



11.00 Hiihdon SM: Viesti M



13.00 ja 17.45 Taitoluistelun MM



15.00 Mestis: TuTo-Kiekko-Vantaa, 3. välierä



20.00 Esteratsastuksen mc: Omaha (kooste)



Ruutu+ Urheilu 1



00.00 NBA: Chicago-Atlanta



Ruutu+ Urheilu 2



17.00 Liiga Playoffs: 7. puolivälierä (tarv.)



MTV3



17.00 Ravit: Toto 76, Vermo



C More Max



15.00 Ravit: Toto76, Vermo



22.00 Tennis: Masters 1000, Miami



C More Sport 1



16.15 SHL Playoffs: 1. välierä



C More Sport 1 ja C More Golf



20.00 PGA Tour: Houston Open



Eurosport 1



09.00 ja 15.00 Snooker: China Open



14.00 Superbike: Aragon



18.00 Taitoluistelun MM



22.00 MLS: Chicago-Montreal



Eurosport 2



10.45 Taitoluistelun MM



16.30 Bundesliiga: Schalke-Dortmund



19.30 Bundesliiga: Frankfurt-M’gladbach



Viasat Jalkapallo HD



14.30 Valioliiga: Liverpool-Everton



17.00 Valioliiga: Man Utd-West Bromwich



19.30 Valioliiga: Southampton-Bournemouth



21.45 La Liga: Málaga-Atlético



Viasat Fotboll



17.15 La Liga: Osasuna-Athletic



19.30 La Liga: Real Sociedad-Leganés



21.45 La Liga: Málaga-Atlético



Viasat Urheilu



14.00 La Liga: Villarreal-Eibar



17.00 Championship: Brentford-Bristol City



19.30 Championship: Reading-Leeds



21.45 Serie A: Roma-Empoli



02.05 NHL: Winnipeg-Ottawa



Viasat Sport



19.00 Serie A: Sassuolo-Lazio



02.05 NHL: Tampa Bay-Montreal



Viasat Jääkiekko HD



15.00 KHL: Metallurg Mg-Ak Bars, 5. konf. finaali (tarv.)



21.05 NHL: Nashville-Minnesota



02.05 NHL: Ottelu avoin



Viasat Hockey



21.05 NHL: Nashville-Minnesota



02.05 NHL: Detroit-Toronto



05.05 NHL: Edmonton-Anaheim



Viasat Golf



00.00 LPGA Tour: ANA Inspiration



Motors TV



21.35 Blancpain GT Series: Aika-ajot, Misano