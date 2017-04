Päivän lehti 1.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viime aikoina on keskusteltu paljon työ­elämän vaativuudesta ja uuvuttavuudesta. Mitä itse työ vaatii? Miksi se uuvuttaa?



Vaivihkaa työpaikoilla lisääntynyt aivokuorma on työhyvinvointia ja työn tuottavuutta heikentävä tekijä, jota aliarvioidaan nykypäivän työelämässä. Tilanne ei koske pelkästään asiantuntijatyötä. Tietotyön vaatimukset ovat lisääntyneet joka alalla, myös hoito- ja palvelualoilla sekä perinteisissä fyysisen työn ammateissa.



Tietotyössä ihmisen aivot ovat kovilla: työssä tulee huomata ja muistaa asioita, ratkoa ongelmia ja tehdä päätöksiä. Tietotyössä työvälineet ovat tietojärjestelmiä. Tietotyössä tulee jatkuvasti oppia uutta; niin työnsisältöjä, organisaation käytäntöjä kuin uusia tietojärjestelmiäkin.



Tietotyötä myös tehdään olosuhteissa, jotka kuormittavat aivoja ja syövät kapasiteettia itse työltä.



Tutkimusten mukaan yleisiä tietotyössä kuormittavia työoloja ovat keskeytykset, tietotulva ja huonot työvälineet. Tällaiset sujuvan työn esteet ovat tuttuja alalla kuin alalla.



Lisäksi työntekijöiltä vaaditaan oman työn hallitsemista ja johtamista. Samanaikaisesti organisaatioissa on vallalla toimintatapoja, joiden vuoksi työpäivään ilmestyy ennakoimatta kiireellisiä tehtäviä ja ihmiset joutuvat jatkuvasti suunnittelemaan työpäivänsä uudelleen. Yhä useammin tietotyön tilanne on kuin työskentelisi rakennustyömaalla ilman suojavarusteita tai määräyksiä.



Fyysisen toiminnan tapaan myös inhimillisellä tiedonkäsittelyllä on rajansa, jotka koskevat kaikkia ihmisiä. Jokaisen ihmisen muisti on rajallinen, ja huomio voi olla kerrallaan yhdessä asiassa.



Jos työtehtäviin liittyvät vaatimukset ylittävät inhimillisen kapasiteetin, työtehtäviä ei saa hoidettua ajallaan, virheet lisääntyvät ja työpäivät venyvät. Työ uuvuttaa.



Ongelmallista on, jos yleisesti hyväksytään, että työelämän luonne on digitalisaation myötä muuttunut tietynlaiseksi, ja työn uudenlaisiin kuormitus­tekijöihin on vain sopeuduttava. Asetelma on vastaava kuin jos rakennustyömailla olisi aikoinaan jääty odottelemaan, että työntekijät sopeutuvat päähän putoaviin palkkeihin tai että tehtäviin hakeutuu riittävän ­kovakalloisia työntekijöitä.



Vaikka tietotyön ongelmat koskevat suurta osaa työvoimasta ja työajasta, vasta viime aikoina asia on alettu ottaa joillakin työpaikoilla vakavasti. Apua onkin tarjolla: Työterveyslaitos on kouluttanut jo lähes 50 työterveyspsykologia useista eri työterveyshuolloista auttamaan organisaatioita tunnistamaan ja hallitsemaan tietotyön kuormitustekijöitä.



Työssä kuormittumista on erityisen tärkeä vähentää työuran loppupäässä. Tietotyön kuormittavuus ja yhteisten ratkaisujen löytäminen tulee ottaa vakavasti yhteisön tasolla, jotta yksilöille luodaan edellytykset terveelliseen ja pitkään työelämään.



Virpi Kalakoski



erikoistutkija, psykologian tohtori, Työterveyslaitos