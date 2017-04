Päivän lehti 1.5.2017

Perhevapaauudistuksen tarve on puhuttanut viime aikoina paljon. Sijaisperheet on yksi ryhmä, jonka ääni ei tässä keskustelussa ole kuulunut.



Sijaisperheisiin sijoitetaan kaikenikäisiä lapsia. Yleensä sijoittavat tahot edellyttävät, että sijaisvanhempi jää kotiin hoitamaan lasta ainakin ensimmäiseksi sijoitusvuodeksi.



Sijaisvanhemmilla ei kuitenkaan ole oikeutta jäädä palkattomallekaan hoitovapaalle, jos lapsi on sijoitushetkellä yli 3-vuotias. Sijaisvanhemmalla ei myöskään ole oikeutta jäädä hoitamaan alle kouluikäistä lasta samalla tavalla kuin adoptiovanhemmilla työsopimuslain mukaan on. Tämä on vakavassa ristiriidassa lapsen edun ensi­sijaisuuden periaatteen ja sijaishuollon tavoitteiden kanssa.



Huostaanotto on aina viimesijainen lastensuojelun keino. Se toteutetaan vain, jos lapsen terveyden ja kehityksen arvioidaan vaarantuvan vakavasti syntymäperheessä. Lasten vaikeat kokemukset näkyvät erityisen tuen tarpeena. Usein erityisen tuen tarve korostuu vanhempana sijoitettujen lasten kohdalla, sillä he ovat ehtineet elää pitempään vaurioittavissa olosuhteissa ja heitä on toisinaan siirrelty jo useamman kerran kodin ja eri sijaishuoltopaikkojen välillä ennen sijaisperheeseen muuttoa.



Sijoituksen alkuvaiheessa onkin erityisen tärkeää, että perheellä on antaa riittävästi aikaa lapselle ja vastata hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa. Lapselle muutto uuteen perheeseen on jo sinällään suuri muutos, ja sopeutuminen ottaa aikaa lapsen iästä riippumatta.



On väärin edellyttää, että sijaisvanhemmat irtisanoutuvat työstään ja jättävät oman työ­uransa sekä palkkatulonsa ja sitä myöten työelämän tuomat eläketulonsa, jotta he pystyvät vastaamaan riittävästi lapsen sijoituksen ensivaiheen erityisiin tarpeisiin. Tämä on myös ristiriidassa yhteiskunnan työllisyystavoitteiden ja sen ajatuksen kanssa, että sijaisperheiksi toivotaan tavallisia perheitä.



Sijoitettu lapsi on se osapuoli, joka lopulta kärsii, jos sijaisvanhemmalla ei ole mahdollisuutta jäädä kotiin silloin, kun lapsi tarvitsee enemmän aikuisen läsnäoloa ja tukea.



Sijoitettujen lasten oikeuksien ja sijaisperheiden saatavuuden turvaamiseksi sijaisvanhempien mahdollisuuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamiseen on vahvistettava. Adoptiovanhemmilla on oikeus hoitovapaaseen siten, että vapaa voidaan myöntää lapsen sijoitusta seuraavaksi kahdeksi vuodeksi lapsen ollessa alle kouluikäinen. Ensi vaiheessa sijaisvanhemmat tulee saattaa vähintäänkin vastaavan oikeuden piiriin.



Satu Taiveaho



Emilia Säles



Uudenmaan sijaisperheet ry