Päivän lehti 1.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Helsingillä on vahvat perinteet paikallisesta sopimisesta. Laajaa ja monipuolista palvelutarjontaa olisikin mahdotonta järjestää järkevällä tavalla ilman paikallisen sopimisen mahdollisuutta.



Esimerkiksi 1990-luvun laman kourissa Helsingin koko henkilöstö luopui useana vuonna peräkkäin lomarahoistaan turvatakseen palvelujen saatavuuden. Tarpeellisia ja hyödyllisiä paikallisia sopimuksia on vuosien kuluessa solmittu useita.



Helsingin vuoden 2016 tilinpäätöksen luvut osoittavat huikeaa satojen miljoonien eurojen ylijäämää.



Viime syksynä solmittu niin kutsuttu kiky-sopimus ei kohdellut palkansaajia tasapuolisesti. Kunta-alalla työskentelevien lomarahaa leikataan kolme vuotta peräkkäin 30 prosenttia – muille vastaavaa temppua ei tehdä. Sanomatta on selvää, että lomarahan leikkaus on erityisen hankala päätös jo muutenkin pääkaupunkiseudun korkeiden elinkustannusten kanssa kamppaileville pienituloisille.



Nyt Helsingin kaupungilla on erinomainen mahdollisuus näyttää esimerkkiä siitä, kuinka työnantajaleirien laajasti vaatimaa paikallista sopimista käytännössä toteutetaan.



Helsinki voi niin halutessaan sopia henkilöstöä edustavien ammattijärjestöjen kanssa kaupungin peruvan ainakin tämän kuluvan vuoden osalta lomarahan leikkauksen.



Pitää myös muistaa, että kaupungin työntekijöillä on ollut oma vahva osuutensa hyvään talouden tulokseen.



Tapio Havasto



Helsinki