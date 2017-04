Päivän lehti 1.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yläkoulussa järjestetään jokaisen luokan keväällä ja syksyllä kuntotestit. Niissä tehdään esimerkiksi istumaannousuja, punnerruksia ja viisiloikkaa.



Kuntotesteissä testataan myös juoksukuntoa opetussuunnitelman helmellä, Piip-testillä. Siinä oppilaat pannaan juoksemaan kahden viivan väliä niin, että he ovat aina toisella viivalla kuullessaan piip-äänen. Jos myöhästyy eikä ehdi viivalle kun piip kuuluu tai jos ei jaksa enää juosta, testin joutuu lopettamaan. Miksi jo valmiiksi itsestään epävarmat nuoret pannaan kilpailemaan kuntotesteissä, jotka on suunniteltu säännöllisesti liikkuville nuorille?



Vaikka me haluaisimmekin uskoa, että kaikki nuoret ovat huippukunnossa, näin ei todellakaan ole. Monilla luokilla esiintyy myös kiusaamista, ja nämä testit antavat lisää syitä toisten piikittelylle. Onko koululiikunnan tarkoitus nöyryyttää, aiheuttaa pahaa mieltä ja kiusaamista vai tuottaa liikunnan iloa ja kaveritaitojen oppimista?



Kuntotestien jälkeen olo on aina kaikkea muuta kuin hyvä. Häpeäntunne siitä, ettei taaskaan saavuttanut hymynaaman arvoista suoritusta, on suuri.



Miksi syyllistämme nuoria heidän ollessaan elämässään tilanteessa, jossa he ovat jo valmiiksi paineiden alla?



Kuntotestit tulisi poistaa opetussuunnitelmasta. Ne vaarantavat oppilaiden mielenterveyden eivätkä paranna juoksukuntoa.



Aino Donner



kahdeksasluokkalainen



Helsinki