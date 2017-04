Päivän lehti 1.5.2017

Monessa koulussa jotkut opettajat käyttävät toimimatonta opetusmenetelmää: pelkkää puhumista. Toki puhuminen ja asioiden opettaminen puhumalla kuuluvat opetukseen, mutta 75 minuuttia pelkkää pälättämistä on liikaa.



Usein aiheet ovat hieman tylsiä, ja varsinkin yläkoululaisten motivaatio opiskeluun voi olla heikko. Tällöin asiat menevät yleensä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.



Esimerkiksi historia tai vaikka biologia ei välttämättä kiinnosta kaikkia nuoria. Siksi oppitunnilla olisi parempi käyttää myös muita menetelmiä.



Nuoret saisi innostettua aiheeseen tai asiaan esimerkiksi luovilla menetelmillä, kuten esityksillä tai retkillä. Usein myös pelkkä mielenkiintoinen opetusvideo tai pieni tietovisa saa nuoren kiinnostumaan aiheesta enemmän kuin puhuminen. Tällä tavoin myös monen opettajan painajainen, kännykänkäyttö, jäisi vähemmälle.



Ymmärrän kuitenkin opettajia: tunteja voi olla monta viikossa, ja jokaiselle on mahdotonta suunnitella esitys tai vaikka Kahoot-kysely.



Ratkaisu voisi olla, että yksi tunti viikossa olisi niin sanotusti luova tunti, jolloin oppilaat ja opettaja voisivat mennä vaikka ulos opiskelemaan oppitunnin aihetta.



On ok, jos joskus kuunnellaan, mutta toivoisin edes joskus toisia opetusmenetelmiä.



Marco Ojanen



kahdeksasluokkalainen



Helsinki