Helsingin Sanomat ilmestyy tiistaina digitaalisena

ilmestyy digitaalisena vapunpäivän jälkeisenä tiistaina 2. toukokuuta. Digitaaliseen HS Aamu -lehteen toimitus kokoaa tärkeimmät uutiset sekä paljon muuta luettavaa.Lehti julkaistaan tiistaina aamuyöllä kello kaksi. Paperinen lehti ilmestyy seuraavan kerran keskiviikkona.muun muassa Helsingin Pohjois-Haagassa sijaitsevan asuintalon epäonnisesta peruskorjauksesta. Katto ja seinät vuosivat vettä ja jopa kylpyhuoneen kalusteet turposivat käyttökelvottomiksi. Korjauksen jälkiä paikataan yhä, vaikka remontti tehtiin jo muutama vuosi sitten. Pohjois-Haagan talo on ääriesimerkki rakennusvirheistä. Niiden yleisyydestä tiedetään vain vähän, sillä usein tapaukset eivät päädy tilastoihin.HS Aamu käsittelee myös kotona synnyttämistä, josta on tullut yhä suositumpaa, vaikka terveydenhuollon ammattilaiset eivät sitä suosittele. Kotisynnyttäjä kertoo, miksi hän ei halunnut lapsensa syntyvän sairaalassa.Tiedeuutinen puolestaan kertoo, mikä merkitys perheen rutiineilla on siihen, lihooko lapsi vai ei.Laajan lukemiston ja uutiskattauksen lisäksi HS Aamu sisältää muun muassa vappupuheita käsittelevän pääkirjoituksen, lukijoiden mielipidekirjoituksia, tiistain menovinkit, Rip Kirby -sarjakuvan ja sudokun.Lisäksi HS.fi seuraa uutisia ja vapun juhlintaa läpi maanantain.lehden voi lukea Helsingin Sanomien mobiili­sovelluksessa tai verkkoselaimessa, jos tilaukseen sisältyy verkkopalvelu. Sovelluksen voi ladata sovelluskaupasta, joita ovat Google Play, App Store ja Windows-kauppa. Siihen kirjaudutaan tilauksen yhteydessä luoduilla tunnuksilla.Digitaalista painosta voi lukea myös tietokoneella osoitteessa HS.fi/aamu. Jos tilaus ei sisällä verkkopalvelua, sen saa käyttöön osoitteessa HS.fi/taydenna. Hinta on paperilehden tilaajille alkaen kaksi euroa kuukaudessa.