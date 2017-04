Päivän lehti 1.5.2017

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Savon Sanomat käsittelee vapun kun­niaksi alkoholipolitiikkaa.



”Sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) että kouluterveyskyselyjen mukaan nuorten humalajuominen on vähentynyt pitkin 2000-lukua. Entistä useampi on kokonaan raitis. Nuorissa elää toivo, että suomalaiset oppivat juomaan sivistyneesti.”



Syitä on lehden mukaan useita, muun muassa juomisen kalleus, ajankäytön murros ja parempi vanhemmuus.



”Ilahduttavinta on, että nuorten suhde juomiseen on muuttunut omalla painollaan ilman, että alkoholipolitiikka olisi sanottavasti vaikuttanut asiaan.”



”Alkoholilain kokonaisuudistukselle on ollut tarve jo kauan. Se on tulossa eduskuntaan viimein toukokuun lopulla. Laki on hankala rasti hallitukselle, jonka sisällä on rajuja erimielisyyksiä alkoholipolitiikan suunnasta.”



”Perusongelmana on, että lakiesityksen tavoitteet ovat sisäisesti ristiriitaiset. Haittojen ehkäisyä on vaikeaa edistää, jos samalla lisätään vähittäismyyntiä.”



”Vappu tarjoaa hallituksellekin hetkisen mietiskellä syntyjä syviä. Alkoholipolitiikka on haastava kokonaisuus, jossa on otettava huomioon kansanterveyden lisäksi laajasti kotimainen yrittäjyys työllisyys- ja verovaikutuksineen. Myöskään yksilönvapauden näkökulmaa ei voi nykyaikana väheksyä.”



Ilkka käsittelee rokotteita.



”On nurinkurista, että sitä mukaa, kun Suomen rokoteohjelmaan ajan ja vaivan kanssa saadaan uusia suojaavia rokotteita, annetaan rokotesuojan tahallisesti heikentyä rokottamatta jättämisellä.”



”Rokotteet on tehty estämään sairauksia, ei sairastuttamaan. Hyvää tarkoittavat vanhemmat eivät välttämättä ymmärrä tekonsa seurauksia, kun jättävät lapsensa rokottamatta.”



Ilkan mukaan lapset rokotetaan Suomessa edelleen pääosin hyvin, mutta aikuiset eivät tiedä rokotteistaan. Puolet suomalaisista ei Lääketietokeskuksen mukaan tiedä, milloin rokotteet pitäisi uusia.



”On tärkeää pitää itse aktiivisesti huolta rokotesuojastaan. Sähköinen kanta ratkaisee onneksi monta asiaa tulevaisuudessa.”



Aamulehti muistuttaa, että vappuaattona tuli kuluneeksi 30 vuotta siitä, kun Harri Holkerista tuli pääministeri ja hänen johtamansa sinipunahallitus aloitti.



Lehden mukaan kyseessä oli politiikan vedenjakaja sodanjälkeisessä historiassa.



Sinipunaa ei lehden mukaan arvostettu jälkeenpäin, mutta se oli monessa mielessä uutta luova hallitus ja aloitti myös Suomen eurooppalaistamisen.



”Ennen kaikkea sinipunan keksiminen muutti perinteistä oikeisto–vasemmisto-jakoon perustuvaa poliittista ajattelua. Sen myötä alettiin yhä enemmän vertailla puolueita sen mukaan, ovatko ne uudistajia vai säilyttäjiä.”