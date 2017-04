Tuloksia, rahapelejä, tv-urheilua

Päivän lehti 1.5.2017

Autourheilu Sotši, formula ykkösten MM-sarjan 4/20 kilpailu, Venäjän gp:



Lopputulokset (52 kierrosta): 1) Valtteri Bottas Suomi, Mercedes 1.28.08,743, 2) Sebastian Vettel Saksa, Ferrari jäljessä 0,617 sekuntia, 3) Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari –11,000, 4) Lewis Hamilton Britannia, Mercedes –36,320, 5) Max Verstappen Hollanti, Red Bull –1.00,416, 6) Sergio Perez Meksiko, Force India –1.26,788, 7) Esteban Ocon Ranska, Force India –1.35,004, 8) Nico Hülkenberg Saksa, Renault –1.36,188, 9) Felipe Massa Brasilia, Williams –1 kierros, 10) Carlos Sainz Jr Espanja, Toro Rosso –1.



Nopein kierros: Kimi Räikkönen Suomi, Ferrari 1.36,844.



Kuljettajien MM-pistetilanne: 1) Vettel 86, 2) Hamilton 73, 3) Bottas 63, 4) Räikkönen 49.



Tallien MM-pistetilanne: 1) Mercedes 136, 2) Ferrari 135, 3) Red Bull 57.



Seuraava kilpailu: 14.5. Espanjan gp.



Villa Carlos Paz, rallin MM-sarjan kauden 5/13 kilpailu, Argentiinan ralli:



Lopputulokset, 18/18 erikoiskoetta: 1) Thierry Neuville Belgia, Hyundai 3.38.10,6, 2) Elfyn Evans Britannia, Ford jäljessä 0,7 sekuntia, 3) Ott Tänak Viro, Ford –29,9, 4) Sebastien Ogier Ranska, Ford –1.24,7, 5) Jari-Matti Latvala/Miikka Anttila Suomi, Toyota –1.48,1, 6) Hayden Paddon Uusi-Seelanti, Hyundai –7.42,7, 7) Juho Hänninen/Kaj Lindström Suomi, Toyota –11.16,9.



MM-sarjan kärki: 1) Ogier 102, 2) Latvala 86, 3) Neuville 84.



Riika, Latvia, Rata-autoilun FTCC-sarjan avauskilpailu, 2. päivän epäviralliset tulokset:



Porsche GT3, 2. kilpailulähtö: 1) Jussi Kuusiniemi 20.48,137, 2) Roope Rinne-Laturi jäljessä 6,256 sekuntia, 3) Raimo Niemi –12,460.



V8 Thunder, 2. kilpailulähtö: 1) Henri Tuomaala 20.41,873, 2) Jari Nurminen –1,263, 3) Ian Eric Waden –15,434.



V1600, 2. kilpailulähtö: 1) Mirella Nurminen-Mikkonen 17.12,389, 2) Noora Lähteenmäki –0,947. Vain kaksi kilpailijaa selvisi maaliin.



BMW Xtreme, 3. kilpailulähtö: 1) Andre Kiil 45.44,759, 2) Markus Grönthal/Timo Grönthal –9,211, 3) Juha Huhtala/Marko Rantanen –16,784.



Curling Lethbridge, Alberta, Kanada, sekajoukkueiden MM-kilpailut:



Ottelu 7. sijasta: Latvia–Suomi (Oona Kauste/Tomi Rantamäki) 1–7



Pronssiottelu: Kiina–Tshekki 6–2, loppuottelu: Sveitsi–Kanada 6–5



Golf Peking, miesten Euroopan-kiertueen kilpailu, palkintoarvo 2,7 miljoonaa euroa:



Lopputulokset, 72 reikää (par 72):



271 lyöntiä (17 alle parin): Alexander Levy Ranska 63+70+71+67, Dylan Frittelli Etelä-Afrikka 70+63+64+74.



Levy voitti kilpailun ensimmäisellä uusintareiällä.



... 282 (–6): mm. Mikko Ilonen Suomi 70+70+60+73 (jaettu 36. sija).



Jalkapallo Veikkausliiga:



IFK Mariehamn–VPS 1–1 (1–0).



Englannin Valioliiga:



Manchester U–Swansea 1–1, Everton–Chelsea 0–3, Middlesbrough–Manchester C 2–2, Tottenham–Arsenal 2–0.



Italian Serie A: AS Roma–Lazio 1–3, Bologna–Udinese 4–0, Cagliari–Pescara 1–0, Crotone–AC Milan 1–1, Empoli–Sassuolo 1–3, Genoa–Chievo 1–2, Palermo–Fiorentina 2–0, Inter–Napoli myöh.



Saksan Bundesliiga: Augsburg–HSV 4–0, Hoffenheim–Eintracht Frankfurt 1–0 (EF: Lukas Hradecky 90 min).



Jääkiekko Ceske Budejovice, Tšekki, miesten epävirallisen EM-sarjan Tšekin-turnaus, 3. päivä:



Ruotsi–Suomi 2–3 (2–2, 0–0, 0–1)



Tšekki–Venäjä 3–4 vl. (1–0, 1–1, 1–2)



Tšekki voitti turnauksen, Suomi toinen, Venäjä kolmas, Ruotsi neljäs.



Salibandy Olomouc, Tšekki, naisten Euro Floorball Tour -turnaus:



Suomi–Sveitsi 4–8 (2–2, 1–2, 1–4)



Suunnistus Göteborg, Tiomila-viesti:



Miehet: 1) IFK Göteborg, Ruotsi (Andreas Solberg, Fredrik Eden, Morten Jarvis Westergård, Johan Högstrand, Marius Thrane Ödum, Jonas Pilblad, Betle Ruud Bråten, Max Peter Bejmer, Eskil Kinneberg, Fredrik Bakkman) 10.57.14, 2) OK Linne, Ruotsi jäljessä 8.35 minuuttia, 3) Södertälje-Nykvarn OF, Ruotsi –9.04, 4) Koovee (Joni Hirvikallio, Jani Lakanen, Lauri Sild, Topi Anjala, Kenny Kivikas, Jarno Parkkinen, Oleksandr Kratov, Jonas Hubacek, Timo Sild, Daniel Hubmann) –9.17, 5) Tampereen Pyrintö (Pascal Buchs, Anssi Huostila, Mikko Eerola, Elias Kuukka, Severi Kymäläinen, Jarkko Huovila, Florian Howald, Aleksi Niemi, Anton Kuukka, Johan Runesson) –13.02, 6) Lilomarka OL, Norja –16.55, 7) Kalevan Rasti (Lauri Nenonen, Aaro Asikainen, Santeri Silvennoinen, Jan Prochazka, Philippe Adamski, Baptiste Rollier, Thierry Gueorgiou, Hannu Airila, Graham Gristwood, Fabian Hertner) –18.04.



Rahapelit Keno 17/17



Päiväarvonta (30.4.): 1, 2, 6, 10, 12, 14, 16, 22, 28, 32, 39, 47, 50, 52, 54, 57, 59, 63, 64, 68. Kunkkunumero: 68.



Ilta-arvonta (30.4.): 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 18, 19, 23, 35, 44, 52, 54, 56, 59, 62, 64, 68, 69. Kunkkunumero: 18.



TV-urheilu Maanantai 1.5.



Ruutu+ Urheilu 1



10.00 Argentiinan MM-ralli (kooste)



C More Max



15.15 Ravit: Toto76, Mikkeli



Eurosport 1



16.00 ja 21.00 Snookerin MM



Eurosport 2



15.30 ja 18.30 British Superbike Championship: Oulton Park



22.30 Beachfutiksen MM: Italia-Meksiko



00.00 Beachfutiksen MM: Sveitsi-Senegal



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



22.00 Valioliiga: Watford-Liverpool



Viasat Urheilu



22.00 La Liga: Málaga-Sevilla



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Hockey



02.35 NHL : Pittsburgh-Washington



Tiistai 2.5.



Yle TV2



20.30 Painin EM



21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Atlético



C More Max



19.00 Ravit: Toto5, Tampere



Eurosport 1



12.00 Jalkapallon naisten U17 EM: Tšekki-Ranska



15.00-20.55 Tennis: ATP 250, Estoril



Eurosport 2



22.30 Beachfutiksen MM: Tahiti-Puola



Viasat Jalkapallo HD ja Viasat Sport Premium



21.45 Mestarien liiga: Real Madrid-Atlético



Viasat Urheilu



02.05 NHL Playoffs: NY Rangers-Ottawa



Viasat Jääkiekko HD ja Viasat Sport



04.35 NHL Playoffs: Nashville-St. Louis