Päivän lehti 1.6.2017

Tapahtumia torstaina 1. kesäkuuta

Konsertit Ennakkotiedoista poiketen Metsoforte on Broadway -konsertti Balderin salissa on peruutettu.



Kari Tikka: Luther-ooppera. Elja Puukko, baritoni, Emriikka Salonen ja Alina Koivula, sopraano, Aki Alamikkotervo ja Hannu Jurmu, tenori, Jussi Merikanto, basso, Luther-kuoro ja E-ensemble. Urkuyö ja aaria -festivaalin ohjelmaa. Tapiolan kirkko (Kirkkopolku 6, Espoo) klo 19.30. Liput 10 ja 25 e.



Anna Maria Böckerman, urut. Helsingin Urkukesän ohjelmaa. Kallion kirkko (Itäinen Papinkatu 2) klo 12–12.30. Vapaa pääsy.



Espan lavan avajaiset. Tilaisuuden avaa apulaispormestari Nasima Razmyar. Lavalla nähdään mm. jazz-duo Teppo Mäkynen & Timo Lassy sekä folk-yhtye Tuuletar. Espan lava (Esplanadin puisto) klo 16.30–20. Vapaa pääsy.



From Distances. Heidi Hassisen ja Pekka Koiviston sävellyskonsertti. Musiikkitalo, Sonore (Mannerheimintie 13) klo 19. Vapaa pääsy.



HKO Screen – Puinen prinssi. Katsotaan Helsingin kaupunginorkesterin konsertti valkokankaalta. Malmitalo (Ala-Malmin tori 1) klo 18.30. Vapaa pääsy.



Ich denke dein. Cecilia Oinas, piano, Ilmo Ranta, piano, ja Anna-Maija Oka, sopraano. Mm. Schubertin, Beethovenin ja Schumannin musiikkia. Aino Acktén kamarifestivaalin ohjelmaa. Kallion kirkko, Ackté-klubi (Itäinen Papinkatu 2) klo 19. Liput 15 e.



Kesän nuoret taiteilijat. Hanna Pakkala, alttoviulu. Mm. Biberin, Dowlandin ja Prokofjevin musiikkia. Musiikkitalo, Organo (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 6–17,50 e.



Musiikkiryhmä Fokka. Black Door (Kaisaniemenkatu 4) klo 20. Vapaa pääsy.



Pohjolan Pauhu – sävellys kymmenelle Jooseppi Pohjolan kanteleelle. Pauliina Syrjälän säveltämän teoksen esittää kanteleorkesteri Pohjolan Pauhu. Musiikkitalo, Camerata (Mannerheimintie 13) klo 19. Liput 6–17,50 e.



Reunion Big Band johtajanaan Martti Vesala, Iina Salin, laulu. Burt Bacharachin musiikkia. Korjaamo, vintti (Töölönkatu 51 B) klo 18. Liput 15 e.



Sibelius Finland Experience. Sibeliuksen musiikkia ja pääosin professori Erik Bruunin grafiikasta tehty multimediaesitys. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 12. Liput 37 e.



Tears of Joy. Sibelius-Akatemian opiskelijat esiintyvät Kesäkonsertteja Musiikkitalossa -sarjassa. Musiikkitalo, päälämpiö (Mannerheimintie 13) klo 14. Vapaa pääsy.



Kesäillan musiikkia. Liedisti on viiden laulajan kokoonpano, joka esittää kesäiltaan sopivia liedejä ja kirkkomusiikkia. Hanna-Mari Zinovjev, piano. Huopalahden kirkko (Vespertie 12) klo 18.30. Vapaa pääsy. Ohjelma 5 e.



Iltapäivätanssit. Weteraaniweljet. Espoon kulttuurikeskus, lämpiö (Kulttuuriaukio 2, Espoo) klo 14. Vapaa pääsy.



Eija Kantola & Omega. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1) klo 18. Vapaa pääsy.



Keikat Jukka Perko Tritone. Jukka Perko, alttosaksofoni, Antti Lötjönen, basso ja Teppo Mäkynen, rummut. G Livelab (Yrjönkatu 3) klo 19. Liput 22 e.



Pekka Myllykosken muistokonsertti. Freud Marx Engels & Jung Ever Changing House Band sekä mm. Mato Valtonen, Heikki Salo, Tapio Liinoja ja Maria Hänninen. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 20. Liput 17 e.



Tuure Kilpeläinen vieraanaan Timo Lassy. Koko kesä Kalliossa. Koko Jazz Club (Hämeentie 3) klo 19. Liput 36 e.



Helsinki Death Fest Club. Funebrarum, Rippikoulu, Corpsessed, God Disease. Lepakkomies (Helsinginkatu 1) klo 20. Liput 17 e.



Sound The Bell, Esa Kotilainen. Levynjulkaisukeikka. On the Rocks (Mikonkatu 15) klo 20. Liput 10 e.



Tuska-torstai: 2. semifinaali. Black. 44, Blue Eyed Sons, Traumateatteri, Ninetyfive50, Soulglass, Machinae. Loose (Annankatu 21) klo 20. Liput 8 e.



Töölö Soi 2017 – Tommi Kalenius Duo. Töölönranta (Helsinginkatu 56) klo 18. Vapaa pääsy.



Femu Brass Band. Rymy-Eetu (Erottajankatu 15–17) klo 21. Vapaa pääsy.



Klubit Heikki Kuula, JXO (live). Helatorstai-klubi. Henry's Pub (Simonkatu 3) klo 22–1. Vapaa pääsy.



Teatteri Sata lasissa! -musiikki-ilottelu. UIT, Peacock-teatteri (Linnanmäen huvipuisto, Tivolikuja 1) klo 18. Liput 28–49 e.



Stand up Ølhus. Ølhus Oslo (Haapaniemenkatu 5) klo 20–22. Vapaa pääsy.



Muut menot Elokuva-arkisto Orionissa. Klo 17 Hotelli Firenzessä (Britannia 1985). O: James Ivory. Klo 19.10 Runoilijan veri (Ranska 1930). O: Jean Cocteau. K-12. Klo 20.15 Marketa Lazarova (Tshekkoslovakia 1967). O: Frantisek Vlácil. K-16. Orion (Eerikinkatu 15). Liput 6,50 e.



Alppiruusupuisto ja Lenininpuisto. Opastettu draamakävely Alppipuiston perustajan Henrik Borgströmin seurassa. Mukana myös kasviasiantuntijoita. Lähtö Vauhtitien ja Helsinginkadun kulmauksesta. Rakennusvirasto järjestää. Alppipuisto (Viipurinkadun ja Tivolitien välinen alue) klo 18–20. Vapaa pääsy.



Hietsun kirppis. Kirpputori ma–pe klo 8–18, la klo 8–16 ja su klo 10–16. Hietalahden tori (Abrahaminkatu 3) Vapaa pääsy.



Hip-hip-hurraa! Taiteilijaelämän ihanuutta ja ihmissuhdekoukeroita Tuusulan taiteilijayhteisössä ja Önningebyn taiteilijasiirtokunnassa. Filosofian tohtori Anna-Maria Wiljanen, UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön toiminnanjohtaja luennoi. Halosenniemen juhlavuoden luentosarjaa. Halosenniemen museo (Halosenniementie 4–6, Tuusula) klo 18–19. Liput 2, 6 ja 8 e.



Silkkiin kirjotut tunteet. Silkkiin kirjotut tunteet -kirjan kirjoittanut amanuenssi Outi Flander luennoi Kansallismuseon silkkilompakoista 1700- ja 1800-luvuilta. Kansallismuseo (Mannerheimintie 34) klo 16–17. Vapaa pääsy.



Tangon tahdissa – argentiinalaista tangoa. Argentiinalaisen tangon tanssitunteja vasta-alkajille ja kokeneemmillekin. Mukaan tanssikengät. Opettajana Hanna Korpela. Samalla lipulla saa tutustua Teatterimuseon näyttelyihin. Teatterimuseo (Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G) klo 16–17. Liput 15 e.



Mansikoita ja mustikoita. Mansikoita ja Mustikoita – Aleksis Kivi ja suomalainen runokieli -seminaari jatkaa Kanervala-seminaarien sarjaa, jossa Kivi-asiantuntijat lähestyvät Kiven tekstejä eri näkökulmista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, juhlasali (Hallituskatu 1) klo 10–16. Vapaa pääsy.



Opiskelutaitojen ilta. Tunne itsesi oppijana: kesäyliopiston luennolla saat tukea opiskelumotivaation ylläpitämiseen ja vinkkejä opiskelutekniikkaan. Haaga-Helia (Ratapihantie 13) klo 17–20.15. Vapaa pääsy.



Pankkimuseossa avoimet ovet. Perusnäyttelyssä jugendkonttori, vanhoja konttorikoneita ja mainoksia. Minkä säästää, sen edestänsä löytää - Pankki talousosaamisen edistäjänä -näyttely. Opastukset klo 15 ja klo 16. Nordean pankkimuseo (Aleksanterinkatu 36 B) klo 15–17. Vapaa pääsy.



Teemakävely – Järven lumo. Tutustutaan Tuusulanjärven taiteilijayhteisöön kuuluneiden henkilöiden hautoihin Hietaniemessä. Lähtö Uuden kappelin portilta (Hietaniemenkatu 20). Hietaniemen hautausmaa (Hietaniemenkatu 20) klo 17. Liput 10 e.



Virkkauksen ABC. Virkkaamalla kirjaimia voit oppia uutta ja muistella jo opittuja taitoja. Työpajan opettajana käsitöiden opettaja Laura Hämäri. Kivenlahden kirjasto (Merenkäynti 3, Espoo) klo 17.30–19.30. Vapaa pääsy.



Yleisöopastus Hvitträskissä. Opastuksella tutustutaan arkkitehti Eliel Saarisen kansallisromanttiseen ateljeekotiin. Opastus suomeksi klo 12.30, ruotsiksi klo 14 ja englanniksi klo 15. Hvitträsk (Hvitträskintie 166, Kirkkonummi) Museon pääsymaksu 3, 6 ja 9 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.



Evoluutiopolku. Kasvien maailmanvalloituksesta kertova polku kertoo kasvien varhaisimmista vaiheista nykyhetkeen. Helsingin yliopiston kasvitieteellinen puutarha (Kaisaniemenranta 2) klo 10–18. Liput 4,50 (7-17-v.) ja 9 e (aikuiset). Vapaa pääsy alle 7-v. Puutarhan pääsymaksu 4,5 ja 9 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.



Lavatanssin alkeiskurssi. Kurssilla opetellaan yleisimpien lavatanssien perusteet opettajan johdolla. Kurssi sopii vasta-alkajille. Bokvillan (Hämeentie 125) klo 18–20. Liput 110 e.



Ulkotreeniä. Ulkoliikuntaa liikunnanohjaajan opastuksella. Pirkkolan liikuntapuisto (Pirkkolan urheilupuisto, opastus Pirkkolantieltä) klo 15–16.30. Vapaa pääsy.



Omakuvakarikatyyri-työpaja. Tule piirtämään hulvaton omakuva, joka ylittää poliittisen korrektiuden rajat. Työpajan vetää taiteilijaduo Tärähtäneet ämmät. Ota mukaan musta rasvaliitu, luonnoslehtiö ja peili. Mukaan mahtuu 40 ensimmäistä. Ei alle 12-vuotiaille. Helsingin Taidehalli (Nervanderinkatu 3) klo 17–20. Liput 8 ja 12 e. Työpaja sisältyy museon pääsylipun hintaan.



Puistojumppaa Kaivopuistossa. Tehokas puistojumppa sopii kaikille ja tunnille voi osallistua oman kunnon ja fiiliksen mukaan. Friskis & Svettis järjestää. Kaivopuisto, Ravintola Kaivohuoneen takana (Iso puistotie) klo 18–19. Vapaa pääsy.



Puistojumppaa Kontulassa. Oma alusta mukaan. Säävaraus. Helsingin kaupungin liikuntavirasto järjestää. Kontulan kelkkapuisto (Kontulantien ja Porttitien kulma) klo 10–10.50. Vapaa pääsy.



Tatjana Bergelt: Sauna sielu – sauna seele. Kuvataiteilija Tatjana Bergelt kertoo työskentelystään ja julkaisemastaan taiteilijakirjasta Sauna sielu – sauna seele. Yleisöllä on mahdollisuus saunoa Akseli Gallen-Kallelan vanhassa savusaunassa. Gallen-Kallelan museo Tarvaspää (Gallen-Kallelan tie 27, Espoo) klo 18–19. Liput 9 e.



Työnäytös: raudantaontaa. Talomuseo Glims (Glimsintie 1, Espoo) klo 10–12. Liput 4 e.



Kaupunkitanssit. Harjoitellaan foksia kirjaston edustalla. Tanssiteatteri Tsuumi järjestää. Jakomäen kirjasto (Jakomäenkuja 3) klo 17.30–18.15. Vapaa pääsy.



Lapsille Pessi ja Illusia. Teatteriryhmä Vire , Annantalo (Annankatu 30) klo 18 (ensi-ilta). Vapaa pääsy. Sopii yli 3-vuotiaille.



Pojken Blå. Vanda teaterförening, Veininmylly (Tikkurilantie 42, Vantaa) klo 19. Liput 8 ja 15 e.



