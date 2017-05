Heli Leppälä eli vuosia MS-tautia sairastavan elämää, nyt hän aikoo puolimaratonille – Väärä diagnoosi voi mullistaa arjen

Päivän lehti 1.6.2017

Heli Leppälä eli vuosia MS-tautia sairastavan elämää, nyt hän aikoo puolimaratonille – Väärä diagnoosi voi mul

Heli

”Ensireaktio

”Diagnoosi on hyvin latautunut sana, vaikka lääkärille se on vain sen hetken paras johtopäätös.” – Psykiatrian erikoislääkäri Outi Poutanen

Leppälälle

Kun

”Katkeruudesta ei ole hyötyä. Olen vain kiitollinen sille lääkärille, joka huomasi oikean ongelman.” – Iina

Heli

Suomalaisilla

Iina työskentelee peruskoulun opettajana eikä siksi halunnut oikeaa nimeään lehteen.