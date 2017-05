Päivän lehti 1.6.2017

Angela Merkel on Sauli Niinistön linjalla

Kaleva kirjoittaa Saksan liittokanslerin Angela Merkelin lausunnoista, joissa hän toi esiin Euroopan ja Donald Trumpin Yhdysvaltojen välistä luottamuspulaa.



”Viesti tuli selväksi. Merkel ei pidä Trumpia riittävän luotettavana hahmona johtamaan suurvaltaa tai ymmärtämään kansainvälistä politiikkaa.”



”Merkelin näkemykset Trumpin politiikasta ja euroatlanttisten suhteiden kehittymisestä ovat tarkkaan harkittuja ja oikeaan osuneita.”



”Trump on vienyt omalla erittäin harkitsemattomalla toiminnallaan suhteita huonompaan suuntaan.”



”Myös suomalaisten on syytä havahtua mahdolliseen painopisteen muutokseen turvallisuusympäristössä. Näin voi käydä nopeastikin, jos Euroopan ja Yhdysvaltain näkemykset alkavat eriytyä yhä kauemmas.”



”Merkelin puheenvuorot sopivat hyvin yhteen presidentti Sauli Niinistön pohdiskelujen kanssa. Niinistö esitti joitakin vuosia sitten ajatuksen eurooppalaisesta Natosta. Se voi Trumpin vetämän linjan takia ajankohtaistua.”



Turun Sanomat arvioi, että Euroopassa pitäisi ennemmin rakentaa ja tiivistää yhteistyötä kuin rikkoa sitä.



”Tiivistämisen varaa on niin taloudessa, puolustuksessa kuin rikollisuuden torjunnassakin.”



Karjalainen kommentoi päätoimittaja Atte Jääskeläisen lähtöä Yleisradiosta.



”On hämmästyttävää, kuinka väärin Jääskeläinen toimi ja kuinka hänen annettiin toimia sen jälkeen, kun kohu Ylen saamasta Julkisen sanan neuvoston antamasta langettavasta päätöksestä sekä professori Olli Mäenpään tekemästä erityisselvityksestä oli juuri laantumassa.”



”Toki vaarana on nyt se, että Ylen sisällä yksittäiset toimittajat kokevat tämän voitoksi sille, että heillä on oikeus tehdä itsenäistä journalismia ilman esimiestensä valvontaa.”



Ilta-Sanomien mukaan Ylestä tuli Jääskeläisen aikana poliitikkojen oma kanava, sanan varsinaisessa merkityksessä.



”Riippumattomuus vaarantui.”



”Ylen hallitus ja toimitusjohtaja Lauri Kivinen seisoivat Jääskeläisen tukena – yllättävän pitkään. Syykin on ymmärrettävä: päätoimittaja Jääskeläinen onnistui turvaamaan Ylen rahoituksen.”



”Päätoimittaja ei voi istua kahdella pallilla, lobbarin ja päätoimittajan, jos Yle haluaa olla jatkossakin riippumaton uutiskanava. Jääskeläisen seuraajan kannattaa tämä muistaa.”



Keskisuomalainen pitää Jääskeläistä uh­rina, joka hoiti työnsä pääosin hyvin.



”Riippumattomuuden ylläpitämiseksi Ylen päätoimittajan tulisi olla vain Ylen hallituksen alainen. Lobbaava toimitusjohtaja on ilmeisesti ollut jotenkin esimies, ja lopulta koko johdon työ on ajautunut väärille urille.”