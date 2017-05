Voimme huonosti, koska vietämme liian vähän aikaa luonnossa – Steriili sisätila on ihmiselle luonnoton ympäristö, sanoo neurobiologi

Päivän lehti 1.6.2017

Voimme huonosti , koska vietämme yhä vähemmän aikaa luonnossa. Tätä mieltä on neurobiologi Jarno Mikkonen.



”Ihminen on tarkoitettu luontoon, genomit tai muu biologia meissä ei ole muuttunut 40 000 vuoteen. Olemme yhä niitä metsästäjä-keräilijöitä tai maanviljelijöitä. Meidät on luotu liikkumaan, meidät on luotu luontoon”, Mikkonen sanoo.



Biofilia eli luontoyhteys vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin Mikkosen mukaan kokonaisvaltaisesti, sekä psyykkisesti että fyysisesti. Ihminen on kokonaisuus, jossa mieltä ja kehoa ei voi erottaa toisistaan.



”Jos luontoyhteys puuttuu tai särkyy, seuraa ongelmia. Japanissahan terapeutit kirjoittavat metsäreseptejä, eli käskevät menemään metsään. Myös muualla maailmassa terapiapuolella on huomattu, että vihreys on hyvästä”, Mikkonen sanoo.



Mikkonen on työskennellyt pitkään Jyväskylän yliopiston aivotutkimuskeskuksessa, kehittänyt VTT:llä puettavia mittalaitteita ja tutkinut Saksassa, voiko hermosoluista tehdä tietokoneen. Tällä hetkellä hän on viherseiniä valmistavan Naava oy:n tuskimusvastaava.



Mikkonen kertoo, että luontoelementtien läsnäolo rauhoittaa sekä laskee verenpainetta ja stressitasoja. Metsässä kävely virkistää aivojen synapseja, jolloin luovuus lisääntyy ja stressihormoni kortisolin pitoisuus laskee. Samalla mielihyvähormoni oksitosiinia alkaa erittyä.



Kun stressi vähenee ja mieli rauhoittuu, keskittymiskyky paranee ja aivojen kapasiteettia vapautuu luovuudelle.



Luonto pieninäkin annoksina siis hellii aivoja.



Niiden ylikuormitusta sen sijaan on vaikea tunnistaa.



”Jos on nälkä, tiedämme että täytyy syödä. Aivot eivät kuitenkaan kerro, milloin ne ovat kuormittuneet, milloin on tullut liikaa informaatiota”, Mikkonen sanoo.



WHO:n mukaan vietämme 85–90 prosenttia vuorokaudesta sisätiloissa. Se on reilut kaksikymmentä tuntia kahdestakymmenestä neljästä. Kodit ja toimistot ovat hyvin steriilejä, ihmiselle luonnottomia ympäristöjä.



”Meillä osataan Suomessa rakentaa todella ympäristö- ja energiaystävällisiä taloja. Mutta ne ovat eri asia kuin ihmisten hyvinvointia tukevat talot”, Mikkonen toteaa.



Hyvinvoinnin edistämiseksi sisätiloihin täytyisi siis saada lisää luontoa.



”Voisi ajatella, että tarvittaisiin ihmisystävällisiä viriketoimistoja samalla tavalla kuin vaikkapa kanoille on virikekanaloita. Viriketoimistossa voisi olla paljon luonnonvaloa ja luontoelementtejä, kuten kasveja, kiviä ja luonnon ääniä”, Mikkonen sanoo.



Virikkeellisissä kodissa voisi Mikkosen mukaan olla viherkasvien lisäksi esimerkiksi luonnonvalon vuorokausirytmiä imitoiva valaistus. Se alkaisi sarastaa aamulla ja taas himmentyä illalla, kun nukkumaanmenoaika lähestyy.



Mikkosen mukaan ihmiset kokevat luontoelementtien merkityksen hyvin eri tavalla.



”Jos on vaikka viettänyt aikaa meren äärellä, vesielementti voi olla tärkeämpi kuin metsäympäristössä kasvaneelle.”



Jos meri tai järvi on itselle rentouttavin elementti, kotiin voi kerätä simpukoita tai kiviä.



”Voi esimerkiksi rantakivistä tehdä itselleen rannan ja laittaa sen taakse meritapetin. Vaikka ihminen tietää, ettei se ole aito, kehoa voi tällä lailla hyvällä tavalla huijata”, Mikkonen toteaa.



Kaikki liikkuminen luonnossa on plussaa, eikä sitä Mikkosen mukaan voi saada liikaa. Työmatkat kannattaa siis pyöräillä tai kävellä, jos suinkin mahdollista.



Myös kotieläimet tuovat luontoa lähemmäksi ihmistä. Esimerkiksi koiran kanssa on säästä ja vuodenajasta riippumatta lähdettävä ulos luontoon.



”Eläimet kuuluvat ehdottomasti luontosuhteeseen. On tutkimuksia esimerkiksi siitä, että koiran kanssa nukkuminen on hyvästä. On parempi ettei olla vain ihmisten kesken, vaan että elämässä on mukana muitakin lajeja”, Mikkonen sanoo.



Me suomalaiset olemme Mikkosen mukaan todella etuoikeutettua kansaa metsinemme ja järvinemme.



”Meitä haukutaan metsäkansaksi, mutta mielestäni se on kehu. Suomalaisissa on vielä joku alkukantainen luontoyhteys jäljellä ja sen näkee heinä-elokuussa – kuka silloin on kaupungissa? Kaikki ovat mökillä.”



”Suomalaisten luontorakkaus näkyy myös siinä, että tyypillisesti suomalainen haluaa asua omakotitalossa, keskellä kaupunkia ja järven rannalla”, Mikkonen toteaa.



