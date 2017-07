Päivän lehti 1.8.2017

Kerholaisten tempaus: Marjoja vientiin

Rauma, 31. 7. (PA)



Mustikkaa 65 tonnin edestä sekä 152 tonnia puolukkaa on otettu poimintatavoitteeksi Maatalouskerholiiton järjestämässä kampanjassa, jonka nimenä on Metsämarssi -67.



Tempauksen tarkoituksena on saada kiinnitetyksi yhä vakavampi huomio metsissämme vuosittain käyttämättä jääviin hyödykkeisiin, joina metsämarjat edustavat huomattavaa pääomaa. Metsämarjoillemme tarjoutuisi varmasti runsaasti vientimahdollisuuksia. Kuitenkin useina vuosina päinvastoin, että olisimme vieneet metsämarjojamme, olemme tuoneet niitä ulkomailta.



Metsämarjojen poimintakampanja ei ulotu koko maahan, vaan ainoastaan kuuden maatalouskerhopiiriliiton alueelle ja rikasmarjaisimmille seuduillemme. Osallistuminen on vapaa kaikille, maatalouskerholaisten toimiessa sen vetäjinä.



Satakunnassa metsämarjamarssikampanja toimeenpannaan talkoo- ja tempausluontoisena kerrottiin Satakunnan Maatalouskerhopiiriliitosta.



Piiriliitto järjestää ensimmäisen ryntäyksen mustikanpoimintaan elokuun ensimmäisellä viikolla, jolloin suurimman osan mustikoista oletetaan olevan poimintakelpoisia.



Izvestija: EEC väärä vaihtoehto Moskova, 31. T. (Tass)



Skandinavian maiden liittymisellä EEC:hen on luultavasti kohtalokkaita seurauksia pohjoismaalaisille, kirjoitti Juri Gploshubov Izvestija-sanomalehdessä käsitellessään kolmen pohjoismaan lausuntoa pyrkimyksestään liittyä Euroopan yhteismarkkinoihin.



”Ruotsin, Norjan ja Tanskan monopolistit toivovat liittymisellä pääsevänsä osallisiksi yhteismarkkinoiden voitto-osuuksista. Kuitenkin kokonaisuutta ajatellen liittymisestä aiheutuu paljon haittoja Pohjoismaiden talouselämälle. Siitä tulisivat kärsimään monet pienet ja keskisuuret yritykset, joiden täytyy kestää mahtavien eurooppalaisten, ennen kaikkea länsisaksalaisten. yhtymien ankaraa kilpailua. Monia talouselämän aloja uhkaa perikato”, kirjoitti Izvestija.



”Ruotsin liittyminen EEC:hen asettaa väistämättömästi maalle velvotteita, jotka ovat ristiriidassa sen perinteellisen puolueettomuuden kanssa. Ruotsilla ja muilla Skandinavian mailla on myös toinen mahdollisuus – laajojen kauppasuhteiden solmiminen kaikkien valtioiden välillä sekä idässä että lännessä. Se ei uhkaa kansallisuuden riippumattomuuden menetyksellä ja se vastaa yleiseurooppalaisen yhteistyön etuja sekä lujittaa rauhaa Euroopassa, sanottiin kirjoituksessa.



Kreikassa voimaan uskollisuuspykälä Ateena, 31. 7. (Reuter)



Kreikan sotilashallitus määräsi maanantaina maan kaikki valtion virkamiehet, tuomarit ja yliopiston professorit mukaanluettuna allekirjoittamaan kuukauden kuluessa uskollisuuden vakuutuksen valtiolle.



Valtion virkamiehet, joiden vakuutusta ei pidetä tyydyttävänä voidaan uuden perustuslain pykälän mukaan erottaa. Pykälä muodostaa mittapuun tuomareiden, yliopiston professorien ja muiden valtion viroissa olevien henkilöiden ”uskollisuudesta”.



Valtion virkamiehet, jotka ovat kommunisteja, levittävät kommunismin aatteita tai jotka jollakin tavalla ovat yhteydessä henkilöihin, jotka ovat kommunisteja tai harrastavat hallituksen vastaista toimintaa, eivät pykälän mukaan ole ”uskollisia”. Erotetuille virkamiehille" maksetaan kahden kuukauden irtisanomispalkka eivätkä he menetä eläkeoikeuksiaan.

HS