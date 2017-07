Päivän lehti 1.8.2017

Donald Trump on Yhdysvaltain Veikko Vennamo

Iltalehden mukaan populistisia ääriliikkeitä on tyypillisesti vaikea pitää kasassa.



”Suomessa ehti olla toistakymmentä pientä, riitaisaa natsipuoluetta. Nykyään Vasemmistoliiton rinnalla on ainakin kolme kommunistipuoluetta. Edes Veikko Vennamo ei pystynyt pitämään Smp:tä koossa.”



”Nyt entiset ja nykyiset perussuomalaiset sättivät toisiaan julkisesti, ja Jussi Halla-aho vaatii puoluetovereilta uskollisuuden vakuutuksia. Timo Soinin (uv) haastattelu (Aamulehti 29.7.) kertoi neuvottomuudesta, kun edes peruskannattajiin ei enää uppoa mikä tahansa selittely.”



”Globalisaatiossa syrjäytyneisiin vetoava Donald Trump on Yhdysvaltain Vennamo ja Soini. Presidenttinäkin hän on puhunut vain ydinkannattajilleen, joiden usko idoliinsa lienee yhä säilynyt.”



”Perussuomalaisten avioeroriita on enintään kansallinen pulma. Globaali ongelma sen sijaan on se, että lännen ydinasekoodeja hallitsee arvaamaton narsisti, jota rutiköyhä Pohjois-Korea ärsyttää ohjusnäytöksillään.”



Ilta-Sanomat pohtii hallituksen mahdollisuuksia vähentää työttömyyttä.



”Valtiovarainministeriön kansliapäällikön Martti Hetemäen mukaan työllisyys­asteen pitäisi nousta lähelle 80:tä prosenttia, jotta nykyisen tasoisiin etuuksiin on varaa. Jos työllisyyden laahaaminen jatkuu, viime vuosina paljon porua herättäneet leikkaukset tulevat kymmenen vuoden päästä näyttämään vain pieniltä nirhaisuilta.”



”Ekonomistien toivelistoilla ovat vilisseet muun muassa perhevapaiden ja sosiaaliturvan uudistus, joustot palkkaamiseen ja irtisanomiseen sekä eläke­putken katkaisu.”



”Kaikista edellä mainituista ovat perinteisesti päättäneet työmarkkinoiden kattojärjestöt eli EK, SAK, STTK ja Akava, jotka eivät tällä hetkellä tunnu löytävän yhteisymmärrystä mistään. Työllisyys­toimien tekeminen vaatisi hallitukselta todennäköisesti järjestöjen sivuuttamista. Se olisi rohkea temppu, sillä kolmikantaisella päätöksenteolla on Suomessa vuosikymmenten mittaiset perinteet.”



Kaleva peräänkuuluttaa uutta otetta keskusteluun maahanmuuttopolitiikasta.



”Pakolaiskeskustelun rinnalle tarvittaisiin kiihkotonta analyysia omaehtoisesta ja aktiivisesta siirtolais- eli maahanmuuttopolitiikasta. Pakolaisia ja turvapaikanhakijoita ei juurikaan voi valita, mutta maahanmuuttopolitiikalla voidaan määritellä, minkälaisia uussuomalaisia tänne halutaan. Aktiivinen maahanmuuttopolitiikka olisi myös keino lisätä laillisia reittejä.”



”Keskusteluilmapiiri on kuitenkin nuivaa ja junnaavaa. (– –) Yksipuolisen keskustelun paineessa ei pystytä visioimaan tulevaa.”



”Silmien sulkeminen vaikeaksi koetulta asialta on tosi­asioiden kieltämistä, sillä tulijoiden määrä kasvaa vääjäämättä.”